Jair Pereira tuvo un importante paso por las Chivas de Guadalajara al convertirse en capitán y campeón en el 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, con quien generó un vínculo muy cercano que hasta hoy permanence intacto, pero su salida del equipo rojiblanco se dio por la mala relación que tenía con Tomás Boy.

El exzaguero del Rebaño Sagrado relató en el podcast de Yorgart Gutiérrez, ‘el RePortero’, que nunca tuvo un acercamiento con el Jefe, pues la mala relación inició desde el 2015 cuando el estratega estaba con Altas y el Rebaño Sagrado los eliminó en la Liguilla.

Al mediotiempo de dicho partido Boy Espinoza lo fue a buscar para gritarle que era ‘malísimo’ a lo que Pereira le contestó que era un entrenador fracasado y esto desató la trifulca porque el Comandante recibió un pechazo del técnico y éste le respondió con un golpe.

“En el medio tiempo me fue a buscar, para hacérmela de pe…; me acuerdo que se acerca y me mete un pechazo, me volteó y le pegó un golpe. Como jugador pudiste haber sido muy bueno, pero como entrenador eres malísimo. Que en paz descanse, pero sí lo odié. Si te la agarraba contra ti, era odioso”, comentó Pereira.

Pereira se convirtió en un ídolo de la afición. (Foto: Jorge Barajas/JAM MEDIA)

En 2019 coincidieron en Chivas y Boy pidió la salida de Pereira

Cuatro años más tarde ambos se encontraron en Guadalajara y Jair Pereira terminó por salir del Rebaño ante la clara petición de Tomás Boy para la dirigencia, lo que hizo enfadar al defensor, quien sigue esperando que le hagan un homenaje en el Estadio Akron por lo que vivió con el equipo más importante de México.

“¿Es por el pen… de Tomás o qué? Dime la verdad, merezco saber esa cuestión. Hace seis meses, en este mismo cuarto me pediste tomarnos la foto para la renovación y ahora me das una patada. Dime por qué”, relató Pereira acerca de la charla que sostuvo con Mariano Varela el día que le informaron que no entraba en planes.