Los Zorros ya no tienen chances de acceder a la Liguilla, pero buscarán evitar la clasificación directa del Rebaño, que necesita sacar un buen resultado del Estadio Jalisco.

Este sábado 25 de abril se llevara a cabo la última jornada de la fase regular correspondiente al Clausura 2024. Las Chivas de Guadalajara tendrán un duelo muy especial, pues se medirán ante Atlas en el Clásico Tapatío, donde buscarán la clasificación directa para la Liguilla.

Una de las principales figuras que deberá contrarrestar el Rebaño será la del atacante venezolano Jhon Murillo, quien suele dañar con su velocidad por las bandas y viene siendo una de las principales figuras de los Zorros. Aunque su equipo ya no juegue por nada, el futbolista de 28 años quiere amargar los planes rojiblancos.

Jhon Murillo quiere evitar la clasificación de Chivas

“Sería bueno ganar para que no entren directo. Además de darle una alegría a la afición. Son muchas buenas cosas las que podemos conseguir como equipo”, expresó Jhon Murillo a sabiendas de que Chivas tiene en juego el boleto para la Liguilla. Atlas puede maquillar su mala campaña obligando a que Chivas pase por el Play-In.

Murillo, con pasado en San Luis, disputará su primer Clásico Tapatío y es consciente de lo que hay en juego: “Llevo tiempo viviendo en México, me he dado cuenta de cómo se vive el juego, mis vecinos y la gente en la calle, me dicen que debemos ganar sí o sí, es lo que genera la rivalidad, tenemos una linda oportunidad”, manifestó el atacante.

Jhon Murillo enfrentando a Chivas con San Luis. (Imago7)

Los Zorros vienen de igualar por 2-2 en su visita a Cruz Azul y ahora serán testigos o verdugos de Chivas: “Es un rival competitivo, es un rival que viene en racha, hemos visto videos y será un partido disputado. No es un juego normal, la gente me lo ha dicho, la ciudad está dividida, será muy importante para mí”, advirtió Murillo.

¿Cómo llega Atlas al duelo ante Chivas?

Después de una decepcionante campaña, Atlas se ubica en el puesto 16 del Clausura 2024, con solo 14 unidades producto de tres victorias, cinco empates y ocho derrotas. Sin embargo, los Zorros parecen ir en levantada tras vencer a San Luis (2-1) e igualar ante Cruz Azul (2-2).