La estadía de José Juan Macías en Chivas podría llegar a su fin nuevamente debido a las decisiones que ha tomado el entrenador Fernando Gago, por lo que Santos Laguna ya estaría abriendo sus puertas para poder sumarlo a sus filas como refuerzo para el Apertura 2024.

El delantero del Guadalajara la ha pasado mal en este Clausura 2024, ya que pese a que reapareció y comenzó el torneo como delantero titular, las lesiones y la falta de confianza del entrenador argentino lo han relegado a la suplencia, convirtiéndose en la tercera opción en el ataque rojiblanco.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, reveló que ya hay acercamientos por parte del conjunto de Torreón para tratar de contratar a JJ como su refuerzo de cara al próximo torneo, todo esto gracias a que Ignacio Ambriz es el actual estratega de los Guerreros de la Comarca Lagunera.

“El equipo de Santos Laguna está interesado en los servicios de José Juan Macías. ¿Quién es el técnico de Santos? Nacho Ambriz, quien fue el entrenador de Macías en su estadía en León y que ha sido el técnico con el que este jugador ha brillado.

“Santos Laguna está comenzando a sondear la situación, a ver el tema con Chivas para saber cómo está esta cuestión y definir si es viable o no hacer el fichaje por este futbolista”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué no juega José Juan Macías con Chivas?

El delantero sigue sin estar al cien por ciento físicamente tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió; sin embargo, ya está en condiciones de jugar, pero su estilo no sería del agrado de Fernando Gago, quien buscaría a un atacante que colabore más en la construcción del juego y no que solamente se dedique a definir.