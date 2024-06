En las Chivas de Guadalajara la continuidad de José Juan Macías sigue siendo el tema del día, ya que todo apunta a que su futuro estará con Santos Laguna en el Torneo Apertura 2024, pero hay quienes piensan que el entrenador Fernando Gago lo podría extrañar, aunque uno de ellos no es el comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta.

El narrador de la televisora estadounidense no pudo ocultar su opinión acerca de JJ Macías, a quien considera un futbolista que nunca ha rendido como se esperaba, por lo cual tampoco ha logrado convencer al estratega del Rebaño Sagrado, Fernando Gago.

Además, mencionó que su personalidad tampoco ha encajado muy bien en el vestidor de las Chivas, razón por la que también se buscaría su salida al conjunto lagunero, debido a que conoce al técnico Ignacio Ambriz, quien ha sido el que más provecho le ha sacado al artillero en el 2019 cuando coincidieron en León.

“No lo voy a extrañar, lleva una historia larga de JJ Macías en donde nos dicen ‘es que es un jugador diferente, va a hacer otras cosas’ y yo les digo que no ha hecho nada diferente, salvo un ratito en León, no ha hecho nada más que sentirse diferente a los demás futbolistas y esto de sentirte diferente molesta a los demás futbolistas en el vestidor”.

“Y Gago se ha de haber dado cuenta de estas situaciones en una situación táctica no le sirve porque no es un jugador de sacrificio y porque entonces para la dinámica del Guadalajara no está, yo por eso no lo voy a extrañar, y deseo que en Santos le vaya bien, no es futbolista de deshecho, tampoco, pero no es un futbolista diferente”, fue parte de lo que comentó Pietrasanta en Futbol Picante de ESPN.

Macías no ha logrado confirmar su futuro con Chivas. Foto: Imago

JJ Macías debe renovar para irse a Santos

Uno de los aspectos que tiene detenida la salida de Macías a los de Torreón, es que le quedan seis meses de contrato con el Rebaño y buscan renovarlo para poder hacer válido el préstamo al Santos, por ello buscan la manera de acelerar los acuerdos para que el goleador reporte con su nuevo equipo.