El futbol mexicano es un ambiente complicado para extranjeros y hasta para los mismos jugadores nacionales, por lo que una leyenda del balompié como Jorge Valdano aplaudió la decisión de Chivas de contratar a Fernando Hierro debido al conocimiento que posee en cuanto al futbol.

El exfutbolista argentino aseguró que el Director Deportivo del Guadalajara posee muchos conocimientos que harán un bien a la Liga Mx, destacando que los extranjeros no deberían ser vistos como los enemigos, sino el no aprender de lo que los foráneos pueden aportar por el balompié mexicano.

“Le hace muy muy bien la experiencia de Fernando, el conocimiento profundo que tiene del futbol, la transmisión de conocimientos es fundamental. He estado en los últimos cuarenta y tantos años en España, he visto desfilar entrenadores en todos los sentidos, jugadores de todos los países y eso da como resultado el enriquecimiento del medio.

“Aquí produce un cierto espanto que haya tantos extranjeros y se les pone como responsables de que la Selección no evolucione, pero Alemania fue campeón del mundo con centenar de extranjeros en el medio, España ni hablemos, Italia ni hablemos. El problema es aprovechar la influencia de estos jugadores para que el medio se fortalezca y Fernando es un top”, declaró Valdano a ESPN.

A finales del Apertura 2022, tras un nuevo fracaso de Chivas, Amaury Vergara dio la campanada en la Liga Mx al anunciar la contratación de Fernando Hierro como máximo responsable del proyecto deportivo tras la destitución de Ricardo Peláez, por lo que el español está por cumplir su primer año en México.

¿Cuándo jugará Chivas Vs. Puebla?

El próximo compromiso del Guadalajara en la Liga Mx será el próximo viernes 20 de octubre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, duelo que comenzará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.