Chivas confirmó a los convocados para enfrentar a América en el Estadio Azteca por la vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. Por otro lado, Erick Gutiérrez viajó con sus compañeros, pero un video muestra que no sería de la partida para el juego ante los Azulcremas.

El Guadalajara tiene una dura tarea parada frente a las Águilas debido a que necesitan ganar para alcanzar la Final del campeonato. Para esto deben ganar por la mínima diferencia porque igualaron sin goles el pasado miércoles.

Por otra parte, una de las grandes dudas que tiene Chivas para el choque ante América es si está garantizada la presencia de Erick Gutiérrez en el once titular. De momento, el Rebaño Sagrado no emitió ningún comunicado al respecto, pero se sabe que está dentro de los convocados.

Sin embargo, en un video publicado por el Guadalajara en X da cuenta de que Guti no verá acción ante los Azulcremas. En el mismo se puede ver que no tiene cabestrillo, pero no mueve el hombro. De esta manera, es casi un hecho que no estará de inicio en juego clave para volver a ser campeones de la Liga MX.

Erick Gutiérrez no podía mover el hombro. (Foto: Imago7)

No hay que olvidarse que ayer por la noche Alejandro Ramírez informó que Erick Gutiérrez no iba a jugar. A pesar de esto, Chivas decidió convocar para el juego de mañana. ¿Maniobra de distracción?

Los convocados de Chivas vs. América

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Jiménez.

Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Jiménez. Defensas: Alan Mozo, Jesús Sánchez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda.

Alan Mozo, Jesús Sánchez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda. Mediocampistas: Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Yael Padilla.

Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Yael Padilla. Atacantes: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Javier Hernández, Cade Cowell, Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Ronaldo Cisneros.

¿Qué canal transmite Chivas vs. América por la Semifinal de la Liguilla?

La vuelta entre Chivas y América por la Semifinal se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego podrá seguirse en vivo y en directo por TUDN y TV Azteca, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.