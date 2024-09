La advertencia desde Monterrey para Roberto Alvarado y Chivas: No porque sea el Piojo

Chivas de Guadalajara recibe el fin de semana la visita de Rayados de Monterrey en la Jornada 10 del calendario de la Liga MX. Los rojiblancos expondrán su condición de invicto en el Estadio Akron en este Torneo Apertura 2024 y un par de rachas activas como anfitrión. Por ello, dentro de la plantilla regia surgió una advertencia especial para Roberto Alvarado y los tapatíos, en la previa de este compromiso.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado y el resto del plantel rojiblanco trabajan hasta el viernes en Verde Valle, para este encuentro. El cuerpo técnico que lidera Fernando Gago buscará una victoria que le permita extender su racha imbatida en el Gigante de Zapopan en este torneo. Desde territorio regiomontano saben que el Piojo será una pieza clave para los tapatíos.

La advertencia para Roberto Alvarado y el Guadalajara surgió en las instalaciones de El Barrial, previo al entrenamiento de este martes. Se trató del defensor Edson Gutiérrez, quien expresó sus sensaciones en una entrevista publicada por Pressport MX. Así, reconoció la amistad que tiene con el Piojo fuera de las canchas, pero no así dentro del campo.

El zaguero reconoció a los medios: “Claro, no porque sea el Piojo (Alvarado). Sino es completamente nada más ir a ganar el partido a Chivas. Entonces, por lo que es Rayados no tenemos en la cabeza otra cosa que no sea ganar. Sí, claro, es bonito enfrentar a compañeros, que lo tuve en Celaya, tuvimos mucho tiempo juntos. Entonces, es bonito poder coincidir; pero bueno, dentro de la cancha somos rivales y afuera, ya otra vez amigos“.

Roberto Alvarado y Edson Gutiérrez ya se han enfrentado previamente en Liga MX (IMAGO7)

Lo que dijo Edson Gutiérrez sobre la regla de menores en Monterrey

Edson Gutiérrez platicó con los medios en El Barrial sobre la regla de menores en el Apertura 2024. El zaguero de los Rayados reconoció el trabajo que realiza el club para tener la presencia de canteranos en el primer equipo. El exdefensor de Celaya afirmó que “así como tenemos jugadores importantes, vemos a los jóvenes y también tenemos buenos jugadores. Con esa humildad que aprenden de los más experimentados“.

¿Cuándo juega Chivas vs Rayados en el Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

