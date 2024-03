Chivas es uno de los equipos más grandes e importantes de México y de todo el continente, por lo que la exigencia es siempre ser protagonista y contar con los mejores futbolistas mexicanos, situación que le ocasionó algunas decepciones a este jugador que se convirtió en una leyenda de la institución.

El exdefensor y capitán del Guadalajara, Jair Pereira, reveló que la propia afición rojiblanca se burló de su contratación debido a que no contaba con un cartel de renombre; sin embargo, confiaba en que con buenas actuaciones conquistaría a la fanaticada de la escuadra tapatía, tal y como sucedió.

“Al principio fue culero porque ya ves que Chivas es un equipo muy mediático y siempre te ponen expectativas de que quieren a los mejores jugadores mexicanos. Acá ponían: ‘expectativas: Héctor Moreno, Rafa Márquez’ y luego ponían: ‘realidad: y aparecía yo ahí’.

“Se mamaron, se pasaron de listos y la verdad sí me dieron para abajo. Decía, ‘hijos de su madre’, desde la llegada me mataron, la neta sí me hicieron sentir bien gacho. Pero sabía que con hechos y partiéndomela en la cancha, porque sabía lo que podía aportar”, declaró el Comandante al canal de YouTube de Yosgart Gutiérrez.

Jair Pereira llegó al Guadalajara en el 2015 con una consigna, ayudar a los rojiblancos a salir de problemas del descenso; sin embargo, con la llegada de Matías Almeyda los objetivos fueron cada vez más altos, hasta conquistar cinco títulos con el chiverío en menos de tres años.

¿Cuáles títulos conquistó Jair Pereira con Chivas?

El exdefensor del Guadalajara fue parte del plantel histórico que conquistó una Liga MX, dos Copas MX, una Súpercopa MX y una Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que se convirtió en una leyenda rojiblanca.

¿Por qué salió Jair Pereira de Chivas?

Después de la salida de Matías Almeyda del Guadalajara, la ruptura del plantel con la directiva comandada por José Luis Higuera era más que evidente, por lo que poco a poco fueron sacando a los jugadores que se manifestaron porque no habían recibido el pago de los premios económicos por el doblete de Liga y Copa del Clausura 2017.