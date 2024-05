Fernando Beltrán se mantuvo todo el miércoles en la cancha y así festejó su cumpleaños 26. El mismo día que las Chivas de Guadalajara celebraron los 118 años de su fundación con una victoria agónica 1-0 sobre Toluca en el Estadio Akron. Un emotivo partido correspondiente a los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El volante se aventó una sincera autocrítica y reconoció que “teníamos que dejar el alma buscando el resultado“.

El mediocampista canterano se mantuvo inamovible en la alineación del director técnico Fernando Gago, para este debut en Liguilla. El Rebaño Sagrado consiguió en la parte final del compromiso hacer justicia y plasmar su dominio en el marcador. El golazo de Víctor Guzmán (86′) estremeció la red del arco rival y todo el Estadio Akron, con la celebración de su afición. Ahora, necesitarán sostener esa mínima ventaja en la visita a Toluca del sábado, para avanzar a la Semifinal.

El Nene Beltrán, en una entrevista con la cadena TUDN aún sobre el césped del Estadio Akron, analizó el resultado con su respectiva autocrítica. El volante reconoció que “siento que fue un partido muy ansioso de parte de nosotros. No fue el más lúcido como equipo. Pero, creo que la actitud y la fuerza que tuvo el grupo para sacar este resultado, para luchar, para pelear, fue importante el día de hoy“.

Beltrán Cruz prosiguió con los cuestionamientos y añadió: “Que no fuimos tan lúcidos, pero el equipo sabía que tenía que dejar el alma; que esta parte (alma) no se puede permitir no darla, no entregarla. Creo que el equipo, el que entró, el que salió, dejamos todo en el campo. Al final, se pueden hacer las cosas mejor, pero que mejor que con un resultado a favor“. Así, aceptó que es mejor corregir con una victoria, que hacerlo tras ceder un empate que hubiese hipotecado por completo sus opciones.

Fernando Beltrán analizó la vuelta en Toluca

El cumpleañero de la noche, junto con las Chivas, fue consultado sobre el compromiso del sábado en Toluca. Aseveró que “va a ser igual, un partido muy complicado. Sabemos que el rival es muy bueno atacando. Entonces, tenemos que ser muy contundentes, esa es la parte importante. Vamos a tener llegadas allá, vamos a estar más lúcidos de eso estoy seguro, porque hoy se iban a jugar los cuartos: la ansiedad, todo lo que traíamos. Las emociones, creo que se quedan en este partido y el siguiente va a ser totalmente diferente“.

Así festejó Fernando Beltrán su cumpleaños

Fernando Beltrán pasó este cumpleaños 26 de su vida en el lugar que más le apasiona, la cancha del Estadio Akron. Desde allí, reconoció a TUDN que “esta es la parte que digo, de dejar el alma por la institución, que todos lo entendemos. Sabemos en dónde estamos parados y que hoy es un día especial para el club“. Por ello, advirtió que nada mejor que festejar: “Ganando. Creo que es importante para todos, sentirnos bien, con mayor confianza, más motivados y muy contento de cumplir el mismo día que el club“.

El mediocampista fue consultado sobre la polémica que se generó tras la invalidación del gol que anotó Pável Pérez (70′). Esto, por una supuesta mano en el área que revisó el VAR y determinó su anulación de parte del árbitro central. El Nene evitó todo y advirtió que “se me hace complicado. No me gusta hablar del arbitraje, porque de todos modos te van a multar, pero sí un poquito mayor de atención. Siento, nada más“.