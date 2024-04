En Chivas han pasado un centenar de jugadores que fueron indisciplinados y tuvieron que irse por la puerta de atrás. Uno de ellos fue la Chofis López, quien en las últimas horas reveló el motivo de sus indisciplinas en el Guadalajara.

En los últimos años Ricardo Peláez trató de erradicar las faltas con castigos, los cuales no surtieron efecto. A su vez, con Fernando Hierro esto no cambió debido a que sucedió una fiesta en el hotel de concentración del Rebaño Sagrado con Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez como protagonistas.

Por otra parte, en las últimas horas la Chofis López habló con ESPN en el que explicó por que se dieron sus indisciplinas en el Rebaño Sagrado. Según el actual jugador de Pachuca, esto se debe a que Guadalajara es una ciudad con mucho movimiento donde se te acerca gente que dice ser tu amigo.

“Estoy muy tranquilo, muy a gusto, cosa que quizá en Guadalajara no lo pude tener porque es una ciudad muy mediática; se te acerca mucha gente, muchos ‘amigos’ que tu piensas que son tus amigos y en realidad no. Entonces tienes que qué manejarlo con mucha tranquilidad: manejar muy bien tus ‘egos’; dese que cuando eres jovenes no se suba, pues llega todo muy fácil”, explicó.

Chofis Lopez explicó los motivos de sus indisciplinas en Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Hoy en día es cuando yo he estado más tranquilo en mi carrera, incluso, también cuando estaba en Estados Unidos. Hay días que tengo libres, y que puedo salir y no salgo. Llega un momento en donde estás más tranquila y quieras estar enfocado en lo tuyo”.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

En estos momentos Chivas se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX con 28 puntos tras ganar por 2-0 a Querétaro. De esta manera, el Guadalajara aún puede aspirar a entrar a la Liguilla, pero depende de la cantidad de goles que haga si supera a Altas y de lo que hagan Tigres y Pachuca en sus respectivos juegos.

¿Qué queda para Chivas en el Clausura 2024?

El Guadalajara volverá a ver acción la próxima semana cuando dispute una nueva edición del Clásico Tapatío por la jornada 17 del Clausura 2024 de la Liga MX. El juego se llevará adelante en el Estadio Jalisco el sábado 28 de abril a las 22:00 del Centro de México.