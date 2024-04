La novela entre Chivas, Televisa y Amazon por los derechos de transmisión del Rebaño continúa, en donde la empresa presidida por Emilio Azcárraga ya habría reaccionado ante el interés de la empresa de streaming de llevarse al Rebaño para difundir los partidos de local en el Estadio Akron.

Según diversos reportes, Amazon habría colocado una propuesta que superaría los 25 millones de dólares por la transmisión de los duelos del Guadalajara, cifra que no puede igualar la empresa de San Ángel, por lo que tratarían de convencer aAmaury Vergara de una manera menos agresiva.

Hay que recordar que en el contrato del chiverío, Televisa puede garantizar la renovación siempre y cuando supere por un dólar la propuesta que reciba el conjunto tapatío; sin embargo, al ser una cifra tan elevada, la gente de Emilio Azcárraga optaría por lanzarle propuestas menos atractivas económicamente, pero que puedan ayudarle de alguna manera estratégica, así lo reveló el reportero de As México, César Huerta.

“Televisa, pese a que atraviesa por situaciones complicadas en términos económicos, tiene la esperanza, tiene la mira fija en poder mantener los derechos de televisión del Guadalajara porque son un buen negocio.

“La cláusula de salida le da la oportunidad de retención forzosa, pero ahora lo que se busca es una retención amigable, presentando una oferta. ¿Es igual o superior a la de Amazon? No, no le alcanza. Televisa no está en condiciones de ofertar el doble o más por los derechos de transmisión. La oferta no iguala la de Amazon”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se tomará la decisión sobre los derechos de transmisión?

El convenio entre el Guadalajara y Televisa llegará a su fin en este verano, por lo que se espera que entre los meses de mayo y junio se anuncie oficialmente por dónde podrán los aficionados rojiblancos ver los partidos de Chivas a partir del Apertura 2024.