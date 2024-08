Chicharito Hernández, uno de los grandes referentes de las Chivas de Guadalajara, compartió su opinión sobre Roberto Alvarado durante una reciente transmisión en vivo. El delantero aprovechó una tarda libre en medio de su proceso de rehabilitación para dialogar con sus seguidores.

El experimentado delantero se encuentra trabajando para regresar a las canchas y confirmó que no podrá jugar contra Tigres UANL. En la transmisión, Chicharito se tomó un momento para responder preguntas de sus seguidores. Una de estas estuvo vinculado a Roberto Alvarado, una de las figuras actuales del Rebaño Sagrado.

Chicharito elogió al Piojo Alvarado

Cuando uno de sus seguidores le preguntó cómo es el Piojo como compañero, Chicharito no pudo evitar bromear: “Un dolor de hue…”. Sin embargo, rápidamente dejó en claro su aprecio por Alvarado: “No, no es cierto, el pinche Piojo es un top, es top el cabrón. Nos hace reír, es una pieza fundamental, no nada más futbolísticamente sino en todo el grupo”.

Al parecer, la importancia del Piojo Alvarado no sólo se aprecia dentro del campo, donde es uno de los más desequilibrantes y crativos. “Es un chiste andante, todo el día riéndose, todo el día haciendo bromas, todo el día haciéndonos reír, es increíble”, insistió Chicharito al hablar sobre el hábil zurdo de 25 años.

Las palabras de Chicharito reflejan la importancia de Piojo Alvarado no solo en el campo, sino también en el vestidor, donde su sentido del humor y actitud positiva parecen ser claves para mantener un buen ambiente en el equipo. Estas cualidades, sumadas a su talento futbolístico, consolidan a Alvarado como un elemento indispensable en el proyecto de las Chivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chicharito?

Mientras tanto, el Rebaño Sagrado espera con ansias por el regreso de Chicharito a las canchas. El delantero se resintió de su lesión previo al duelo ante Los Ángeles Galaxy por Leagues Cup, sumando una nueva ausencia que tiene molesto a un importante sector de los aficionados. Su vuelta podría darse en el próximo compromiso ante Juárez, por la Jornada 6 del Apertura 2024.