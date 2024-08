En las Chivas de Guadalajara hay una realidad que no se puede ocultar y es que Raúl Rangel ha sido uno de los futbolistas más regulares para el entrenador Fernando Gago desde que decidió debutarlo en la Liga MX tras su llegada al futbol mexicano a finales del 2023.

Por tal motivo, el Tala Rangel fue considerado por el anterior estratega de la Selección Mexicana, Jaime Lozano para ser parte de la Copa América, donde no tuvo participación pero jugó el duelo amistoso contra Uruguay que terminó con una goleada a favor de los sudamericanos 4-0 y de paso dejó una espinita muy clavada en el guardameta del Rebaño Sagrado.

Con la llegada del Vasco Aguirre, el arquero de Chivas tiene bríos renovados en busca de ganarse la confianza del técnico de cara a un nuevo proceso que iniciará el próximo 7 de septiembre cuando se midan a Nueva Zelanda y posteriormente a Canadá, duelos para los cuales se anunciará la lista entre lunes y martes, y las esperanzas de Raúl Rangel por ser llamado van en aumento.

La buena noticia para el Tala Rangel desde el Tricolor

El periodista David Medrano dio a conocer que por el momento Javier Aguirre no contempla a Guillermo Ochoa para estos primeros duelos amistosos debido a que no tiene equipo y aunque se encuentra entrenando por su lado, no está en la alta competencia, lo que le impedirá ser convocado para los juegos que se celebrarán en Estados Unidos.

El Tala es uno de los titulares indiscutibles para Gago. Foto: Imago7/Etzel Espinosa

Y esa es una noticia que tendrá impacto en el portero de Guadalajara, ya que hace unos días se manejó la posibilidad de que Ochoa volviera al Tricolor, lo cual le quitaría un lugar al Tala debido a que Luis Malagón y Julio González están por delante del joven rojiblanco, sin embargo con lo informado por el comunicador, es muy probable que Rangel sea parte de la lista.

Otro de los que pueden competir con el guardameta de Guadalajara es Carlos Acevedo de Santos Laguna, pero el mal momento de los laguneros le juega en contra para ser tomado en cuenta por el Vasco Aguirre en estos primeros compromisos.