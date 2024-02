Cruz Azul habría tomado una desesperada decisión con su localía de cara al partido frente a Chivas de Guadalajara, el sábado 2 de marzo. Los celestes, que vienen de sucumbir ante América, afrontarán otro encuentro complicado en el calendario y no quieren dejar pasar esta oportunidad. Por tal motivo, los cementeros definieron un intempestivo cambio en la sede del compromiso.

El Rebaño Sagrado colecciona siete fechas al hilo con Boletos Agotados en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. De ellos, cuatro a domicilio y la Máquina quiere sumarse a esta tendencia arrasadora de taquillas, para contar con ese ingreso en la arcas. Los tapatíos agotaron las entradas en Tijuana, San Luis, Mazatlán y Necaxa (Aguascalientes). En casa, por su parte, acabaron con los chivabonos en la capacidad total del Estadio Akron.

Una controvertida decisión del alto mando de Cruz Azul, que deportivamente había logrado hacerse fuerte en el antes conocido como Estadio Azul. Los celestes en condición de local en la Ciudad de los Deportes había conseguido coronar la idea de su nuevo cuerpo técnico. Además, de lograr una especie de fortaleza imbatible, pero cuestiones extra futbolísticas complicaron todo.

Un reporte de David Espinoza, periodista de la cadena Fox Sports, informó este sábado que “me cuentan que el partido de la Jornada 10 contra Chivas será en el Estadio Azteca”. El corresponsal en La Noria, con ello, refirió que todo apunta que este encuentro no será en el ex Estadio Azul. Esto, debido a un evento musical cercano a este inmueble.

El motivo que aleja a Cruz Azul de la Ciudad de los Deportes

El sábado 2 de marzo la Máquina debe medirse contra las Chivas en casa, pero un recital de Alejandro Fernández obligó a trasladar la sede de este duelo. El artista mexicano se presenta en la Monumental Plaza de Toros, ese mismo sábado a las 21:00 horas. Sólo una par de horas después del encuentro entre Cruz Azul y Chivas. Por la proximidad de ese escenario con la Ciudad de los Deportes, la directiva de los Celestes habría decidido cambiar la sede del partido al Estadio Azteca. La Liga MX todavía no confirma que sea en el Coloso de Santa Ursula, pero ya eliminó como escenario al ex Estadio Azul.

El calendario oficial todavía no confirma como escenario el Estadio Azteca (Liga MX)

Cruz Azul vuelve al Estadio Azteca tras la derrota contra América

El escenario del Estadio Azteca le ha sido poco favorable en este último tiempo a Cruz Azul. El revés sufrido el sábado ante América en el Clásico Joven, es un claro ejemplo de ello. Ahora se ve obligado a volver a este inmueble, pero esta vez como anfitrión. Será para la Jornada 10 del Clausura 2024, contra Chivas de Guadalajara.

La Máquina, de los últimos tres juegos que disputó en el Estadio Azteca, sólo pudo conseguir una victoria. Festejo que data de la Jornada 15 del Apertura 2023 contra FC Juárez. Contra el Guadalajara, los celestes buscarán cortar con esa racha negativa, para seguir en los más alto del torneo. Un detalle, hace dos enfrentamientos previos que no pueden derrotar a los tapatíos.

La última vez que Chivas visitó a Cruz Azul en el Azteca

La última vez que Guadalajara visitó a Cruz Azul en el Estadio Azteca fue hace un tiempo: el sábado, 1 de octubre de 2022. Un partido en el marco de la Jornada 17 y última de la ronda regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, que se saldó con la caída 2-1 ante la Máquina. Uriel Antuna (45+2′) adelantó a los celestes, pero Sergio Flores (68′) emparejó por los rojiblancos. El ecuatoriano Michael Estrada (90+3′) sentenció el triunfo de los cementeros.