Chivas de Guadalajara alzó la voz cuando se sintió perjudicado por el gol anulado a Alan Pulido en el partido contra Toluca, que terminó en derrota por 2 a 1. Amaury Vergara firmó una carta que se envió a la Comisión de Árbitros pidiendo explicaciones por lo que parecían ser unos audios manipulados.

La repercusión que se generó y el reclamo oficial del Rebaño Sagrado trajo consecuencias. Este viernes la Comisión de Árbitros anunció la salida de Armando Archundia como director de Delegaciones Arbitrales y Mentoría. No obstante, César Huerta reveló que otros clubes, como Juárez, por ejemplo, supieron hacer presentaciones como la de Chivas, pero con otros resultados.

La diferencia entre lo que se da por los reclamos de la escuadra tapatía y las consecuencias surgidas a partir de otros equipos, demuestran la grandeza de Chivas. Ante el reclamo del equipo rojiblanco y la gran repercusión que se generó por el club del que se trata, la Comisión de Árbitros se vio obligada a producir cambios.

Chivas provocó cambios en la Comisión de Árbitros

La queja de Chivas no pasó desapercibida y trajo derivas importantes en la Comisión de Árbitros. Además de la salida de Archundia, quien había sido el titular de la Comisión entre 2022 y 2024, se anunció la creación de un Comité Evaluador del Arbitraje.

El comunicado de la Comisión reveló que el Comité iba a ser “integrado por un ex árbitro, Diego Montaño, el ex DT, Miguel España, y el ex jugador, Luis Fuentes“. No obstante, Fuentes continuará su carrera como futbolista, por lo que se convocó a Edgar Dueñas para ocupar ese lugar. La función del Comité será la de justipreciar el desempeño de los réferis en los partidos del futbol mexicano.