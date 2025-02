El mercado de pases de invierno se presentaba como muy importante para Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el hecho de que se hayan incorporado solo a 3 jugadores decepcionó a más de un aficionado. Sobre el final del mercado se buscó sumar a otro futbolista que, finalmente, se quedó en su club: Alan Montes.

Ahora, el jugador de Necaxa demostró por qué lo buscó Chivas. Además de ser un gran defensor, Montes también suele aportar en la pelota parada de ataque. En esta oportunidad, el jugador de 24 años anotó un buen gol de cabeza para los rayos frente a Mazatlán.

Tras un centro desde el tiro de esquina de Johan Rojas, Montes se elevó en el área antagónica y conectó la pelota con un buen cabezazo. El gol convertido al minuto 23 del segundo tiempo significó la ventaja parcial para el equipo dirigido técnicamente por Nicolás Larcamón.

Cabe destacar que Montes no fue titular, por lo que poco más de media hora, solamente, le fue suficiente para anotar un gol. El zaguero ingresó a los 35 minutos del primer tiempo en lugar de Alexis Peña. Finalmente, el partido terminó en triunfo para Necaxa por 3 a 1.

Nicolás Larcamón, DT de Necaxa, habló sobre dirigir a Chivas

En su momento, el nombre de Nicolás Larcamón tomó mucha fuerza en el mundo Chivas, siendo mencionado como posible director técnico. No obstante, recientemente se conoció de sus propias palabras por qué no se dio su llegada. “No hubo ningún contacto o entrevista formal, sabía que podía ser uno de los candidatos“, aseguró.

“De los directivos españoles no tuve ningún contacto, supe que buscaban un perfil de entrenador español. Se respetó su decisión. Siempre está el anhelo de dirigir a uno de los grandes del país y ya llegará ese momento”, agregó el entrenador argentino en diálogo con Fox Sports.