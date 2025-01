“Chivas es un equipo muy grande. Me gusta mucho porque juega con puro mexicano, ese es como su ADN y está muy bien porque fomenta el talento mexicano”, dijo Alan Mozo en mayo de 2020, tan solo algunos días después de renovar su contrato con Pumas UNAM. Aquello le valió algunas críticas, pero el lateral derecho tenía bien claros sus sueños.

Años más tarde, ya siendo un pilar de la plantilla rojiblanca, Mozo explicó que llegar al Rebaño siempre fue una motivación personal y profesional: “Yo siempre me visualicé jugando en este equipo. Siento que representan muchísimas cosas en las cuales yo me identifico. La verdad siempre fue una meta jugar en Chivas”. Al parecer, todas estas declaraciones no eran simple palabrería.

La foto de Alan Mozo con la playera de Chivas siendo un niño

Mientras avanza en su recuperación para poder hacer su estreno en este Clausura 2025, Alan Mozo envió un mensaje a través de sus redes sociales. El lateral por la derecha sorprendió al publicar una imagen de cuando era pequeño, en la que se lo ve muy contento con la playera rojiblanca que hoy en día defiende.

“Sueña…”, escribió Mozo en una especie de mensaje motivacional, pues ahora de grande ha cumplido su meta de representar al Rebaño Sagrado, donde además, es uno de los jugadores más queridos por la afición. Asimismo, la imagen causó cierta sorpresa, pues los inicios del futbolista están muy ligados a los Pumas de la UNAM, donde se formó y debutó como profesional antes de llegar a Chivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Alan Mozo en Chivas?

Al ser operado por una hernia, Alan Mozo se perdió toda la pretemporada del Rebaño y aún no ha podido debutar en el Clausura 2025. Sin embargo, según información del periodista José María Garrido, su regreso a las canchas podría darse antes de lo esperado, a tal punto de que poco a poco el futbolista ha comenzado a integrarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. De esta manera, no se descarta que al menos pueda integrar la convocatoria en el duelo de mitad de semana ante León.