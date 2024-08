En las Chivas de Guadalajara dejó gratas sensaciones la visita de Javier Aguirre a las instalaciones de Verde Valle al inicio de la semana, primero para observar el entrenamiento y algunos de los jugadores que podrá tomar en cuenta para su primera convocatoria de cara a la Fecha FIFA de septiembre y después para presentar el duelo en el Estadio Akron contra Estados Unidos del 15 de octubre.

Sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar acerca de la posibilidad de que Javier Hernández sea llamado al Tricolor para el duelo contra las barras y las estrellas, pero no para ser una de las soluciones al ataque, sino como un homenaje a la carrera importante que ha tenido el goleador del Rebaño Sagrado en el conjunto nacional.

Aguirre llevó a Chicharito Hernández a la Copa del Mundo del 2010, justo cuando el atacante acababa de llegar a Inglaterra con el Manchester United, club donde despegó por completo la carrera del atacante mexicano en el futbol de Europa y es por ello que tendría una ligera esperanza de ser convocado pero no para competir con los actuales delanteros nacionales, sino simplemente para reconocerle su trayectoria y qué mejor que el Estadio Akron.

“‘Mira, existe una posibilidad, cooomo posibilidad, de que se convoque al ‘Chicharito’ para el juego contra Estados Unidos. Será en su ciudad, será en su estadio, será ante su gente y podría hacerse un homenaje y reconocimiento de su carrera. Existe esa posibilidad’. — ¿Y después?, le pregunté. ‘Nooo, no, se le reconoce todo lo que hizo pero actualmente no está ni para ser titular en Chivas. No por eso no se merece los aplausos por su carrera, pero que no mientan quienes digan que puede ser parte de la selección”.

Aguirre dará su lista en los siguiente días. Foto: IMago7

“Mi Judas FMF me dijo que sabía Aguirre que le preguntarían por su tocayo, ya que la conferencia fue en Guadalajara. Me comentó que Javier Aguirre lo tiene claro y que por ahí no va. ‘Puedes decirlo en tu columna: al siguiente juego, puede ser para ser homenajeado, pero descártalo para esta fase previa al Mundial’”, fue parte de lo que publicó Miguel Arizpe en su columna en Mediotiempo.

Chivas visitará a Tigres con la duda de Chicharito

Por su parte, Guadalajara regresa a las canchas este sábado 24 de agosto cuando se midan a los Tigres de la UANL en un duelo por la Fecha 5 en la cancha del Estadio Universitario, donde la participación de Javier Hernández no está asegurada debido a que no se ha recuperado de sus problemas musculares. El encuentro será a las 19:00 horas y se podrá observar por Azteca Siete.