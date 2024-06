El Guadalajara se encuentra en plena pretemporada para el comienzo del Apertura 2024 y la Leagues Cup. En medio de esto, dan a conocer que el Guadalajara le habría ofrecido a Tigres a Gilberto Sepúlveda.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de los jugadores a reforzar en el Rebaño Sagrado. Hasta el momento llegaron al primer equipo Omar Govea y Daniel Aguirre, los cuales no terminaron de convencer a la afición.

Por otro lado, en medio de todo esto el Guadalajara trata de llegar a un acuerdo con Gilberto Sepúlveda, a quien se le acaba el contrato. Según diferentes reportes el futbolista es seguido por diferentes clubes de la Liga MX ya que es un jugador consolidado en la plantilla de Fernando Gago.

Tiba Sepúlveda podría salir de Chivas.

En medio de todo esto reportan que el Rebaño Sagrado ofreció al Tiba a Tigres, según lo reportado por Jesús Hernández. Sin duda esto sorprenderá a todo la afición rojiblanca ya que es una pieza importante del equipo para consolidar tan solo tres goles en los últimos diez partidos.

¿Por qué Chivas ofreció a Gilberto Sepúlveda?

Por otro lado, esta decisión de Chivas no es casualidad debido a que de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato el Tiba Sepúlveda se estaría yendo libre del conjunto rojiblanco. No hay que olvidarse que el defensa se formó en la cantera de Verde Valle.