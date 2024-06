En las Chivas de Guadalajara no solo tienen problemas para contratar caras nuevas, también para la renovación de sus jugadores más importantes y para colocar a los elementos que no entran en planes, pues hay algunos como Sergio Flores que no tiene equipo.

Con la llegada de Veljko Paunovic a los Tigres de la UANL varios elementos del Rebaño Sagrado están en la mira del conjunto felino para convertirse en sus contrataciones, por lo cual las versiones apuntan a Roberto Alvarado y a Fernando Beltrán como los mayores deseos del estratega serbio.

Sin embargo, en Chivas no pretenden desprenderse de dos jugadores que han sido claves en el esquema del entrenador Fernando Gago y aunque Gilberto el Tiba Sepúlveda también es titular indiscutible, su contrato termina en diciembre, es por ello sería el jugador del que se podrían deshacer, según información de Récord.

“Chivas ya ofreció al Tiba, por lo mismo que acaba contrato en diciembre. Chivas lo que no quiere es perder dinero con Gilberto, por eso se lo está ofreciendo. Igualito que con Alexis Vega. Pueden ser dos (jugadores de Chivas a Tigres), porque Paunovic también quiere al Piojo Alvarado y tú sabes que hay dinero”.

El Tiba fue titular con Pauno en Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Otro puede ser Alan Mozo o el Nene Beltrán. Vamos a ver qué tan bien hacen su gestión Fran Pérez y Juan Carlos Martínez. Pero con Paunovic el Nene Beltrán lo es todo, desde aquella declaración de ‘`Pauno, estamos a muerte contigo’, se lo ganó”, comentó el comunicador Jesús Hernández para el citado medio.

Los dos refuerzos de Chivas para el Apertura 2024

Hasta el momento el Rebaño únicamente ha sumado a dos refuerzos para los trabajos en la Pretemporada como lo son Omar Govea y Daniel Aguirre, quienes no han sido del todo bien recibidos por la afición que desea fichajes de mayor renombre.