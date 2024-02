Las Chivas de Guadalajara se reencontraron con la victoria en el encuentro correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2024. El Rebaño se impuso por 3-1 ante Pumas UNAM en el Estadio Akron y de esta manera se acomodó en la tabla de posiciones. Hubo varios rendimientos destacados y uno de ellos volvió a ser el de Érick Gutiérrez, el jugador más constante que ha tenido el equipo en este semestre.

Después de cinco años en el futbol europeo, Érick Gutiérrez regresó a la Liga MX para la segunda parte del año 2023. La directiva encabezada por Fernando Hierro realizó un importante esfuerzo económico para fichar a un jugador con experiencia y calidad en una de las zonas más importantes del campo. Sin embargo, los buenos rendimientos del Guti se hicieron esperar.

Durante el Apertura 2023, con Veljko Paunovic al mando, muchos aficionados cuestionaron el rendimiento de Érick Gutiérrez, considerando incluso que no se trataba de un buen fichaje. Lo cierto es que el propio futbolista reconoció que jugó varios partidos con una molestia física, además de que también le llevó un tiempo volver a adaptarse al futbol mexicano.

Érick Gutiérrez es la gran figura de Chivas en el Clausura 2024

Aunque muchas veces hay nombres que se llevan todos los elogios, como Alan Mozo, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán o Roberto Alvarado, lo cierto es que Érick Gutiérrez está siendo el mejor futbolista de Chivas en lo que va de semestre. El ex del PSV se adueñó del mediocampo, jugando ya decididamente como contención y no como interior, donde tenía una menor influencia en el armado de juego.

Érick Gutiérrez está siendo uno de los puntos más altos de Chivas (Imago7)

Fernando Gago le ha dado las llaves del equipo al Guti, quien ya al 100% desde lo físico y readaptado al futbol mexicano, está respondiendo con buenas actuaciones y un nivel constante, sin demasiados altibajos entre un partido y otro. Frente a Pumas, el mediocampista volvió a tener una destacada actuación y sin duda alguna las críticas ya son cosa del pasado.

Los números de Érick Gutiérrez vs. Pumas UNAM

90 minutos

42/48 pases correctos (88%)

2 pases claves

2/2 pases largos

2 remates

7/10 duelos en el suelo

2/4 duelos aéreos

1 falta realizada

1 falta recibida

2 despejes

3 entradas

Chivas extrañó al Guti cuando se ausentó

La importancia que tiene Érick Gutiérrez para el equipo no sólo queda confirmada al verlo sobre el campo, sino que también se demostró cuando este no estuvo. Frente a Mazatlán, el mediocampista no pudo jugar por un cuadro gripal y el Rebaño tuvo una discreta actuación colectiva. Aunque logró ponerse en ventaja, Chivas no supo administrar la ventaja ni defenderse con la pelota, algo en lo que Guti pudo haber ayudado.