Que sí, que no, que sí que no y el tic tac de Fernando Gago que sigue sonando en medio del vínculo vigente que tiene con las Chivas de Guadalajara y el rumor que lo vincula a un supuesto trato en off con Boca Juniors que él se encargó no solo de negar, sino de desconocer. A estas alturas, lo que hará el estratega del Rebaño, que viene de ser abucheado en el Clásico Tapatío perdido con Atlas y, así, quedar su imagen muy tocada entre tanto fango, es todo un misterio, pero una frase suya en su presentación toma hoy una dimensión impensada.

Aquel 23 de diciembre de 2023, cuando Gago se sentó junto a Fernando Hierro en la sala de conferencias del estadio Akron, el periodista Ricardo Durand, deQuiero TV Deportes, le hizo una pregunta fundamental, acerca de cuál sería su modo de tratar la indisciplina que traían algunos jugadores del equipo de Guadalajara, frente a lo cual el entrenador subrayó algo que en estos días resuena cada vez más.

El día que Fernando Gago aseguró que es una persona que cumple con su palabra… casi siempre

“Soy muy claro, soy muy claro (repitió). Una persona que lo que dice lo trata de cumplir o casi siempre lo cumple”.

En este caso habrá que ver si finalmente terminará siendo esclavo de sus palabras por cumplir su sueño de dirigir al equipo argentino o si, como lo mencionó en su presentación en Chivas, cumplirá con su palabra, cláusula de salida mediante (como en casi todos los contratos) o no.

La respuesta completa que Pintita le dio al periodista de Quiero TVen su momento fue: “Yo tengo una forma de conducir que es muy clara. Va a haber aspectos que vamos a bajar desde el primer día de entrenamientos: cómo entrenar, cómo cuidarse, lo que es ser profesional en el futbol, porque así lo entendí como futbolista y como entrenador. Soy muy claro, soy muy claro, una persona que lo que dice lo trata de cumplir o casi siempre lo cumple, entonces las cosas van a ser muy claras”.

Incertidumbre sobre el caso Fernando Gago: ¿Cumple con Chivas o los deja tirados para irse a Boca Juniors? (FOTO: INSTAGRAM @Chivas).

La curiosa pregunta que le hicieron a Fernando Gago sobre los clásicos con Chivas el día que fue presentado como DT

De aquel día también vale marcar la consulta que le hizo el periodista

Alonso González Salas, de Multimedios, respecto de marcar la distancia que tanto Atlas como América venían de tomar ante el Rebaño en cuanto a títulos ganados y sobre cómo haría para achicar el margen…. algo que justamente no solo no ha logrado en el palmarés sino que prácticamente en todos los mano a mano con ellos.

”Ya te irás familiarizando poco a poco con los acérrimos rivales y demás. El Atlas en este corto periodo fue bicampeón y el América, el acérrimo rival, se fue a dos títulos. ¿Qué tiene Fernando Gago para darle al Guadalajara ese salto de calidad y que alcancen ese título 13?”, le preguntó el comunicador con especial puntería.

Y Gago se fue por el costado de la pregunta: “A ver… primero en lo que vengo pensando y planeando es conocer a los futbolistas, ponerme a entrenar, conocerlos personalmente porque ya tengo un análisis hecho de toda la plantilla, de lo que pretendemos, y lo que vamos a tratar de tener es cierta intensidad, cierta conducta, ciertas normas para que no sea solo un equipo de fútbol, que tengan sentido de pertenencia, que sea una familia porque los valores del club nos llevan a eso y creo que todo equipo y creo que toda institución necesita algo desde afuera para poder llevarlo al campo. Después habrá entrenamientos fuertes, vamos a trabajar, estoy pensando y quiero llevar todo al campo, no solo a decirlo, sino empezar a hacer”.

Las Chivas en los clásicos con Fernando Gago como estratega

De nueve jugados ante América y Atlas solo ganó dos partidos, empató tres y perdió cuatro: