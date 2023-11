Las Chivas de Guadalajara tienen un as bajo la manga que se está preparando a conciencia para regresar de la mejor forma a las canchas y se trata de José Juan Macías, quien suma casi un año y medio sin jugar luego de dos graves lesiones en los ligamentos de la rodilla derecha.

Hace varias semanas el entrenador Veljko Paunović no quiso hablar a cerca de la posibilidad de que JJ Macías volviera a jugar un partido oficial durante este Torneo Apertura 2023, argumentando que no quería imprimirle presión extra que interfiriera en su estado emocional y físico con su rehabilitación.

“Y lo digo porque no quiero hablar de JJ Macías en este momento por esa razón, porque no quiero que se ponga ahora nervioso ansioso y que empiece acelerar el tiempo de recuperación y Dios no quiera le pase algo porque esta vez puede ser mucho más grave y puede cuestionar incluso su carrera”, fue parte de lo que comentó el serbio el 16 de agosto.

Por lo cual poco y nada se ha hecho oficial por parte de Chivas acerca de la evolución en la recuperación del delantero, quien se lesionó en junio del 2022 por primera ocasión y cuando estaba a unos días de volver, volvió a lastimarse los ligamentos de la misma rodilla en febrero de este 2023.

La imagen de JJ Macías que ilusiona en Chivas

Fue la noche del martes 7 de noviembre cuando JJ Macías apareció luciendo el jersey de Guadalajara que han utilizado en la presten campaña, mismo que hasta el momento el atacante no ha podido usar de de manera oficial, ya que desde el año anterior no ha estado en la cancha en un partido oficial.

José Juan Macías no ha podido utilizar en un duelo oficial este jersey. Foto: IG

Por ello, cada vez aparecen más señales de que el artillero mexicano está recuperado de sus problemas físicos que han mermado la ofensiva de los rojiblancos, por lo cual se especula que será para el duelo contra los Pumas de la UNAM cuando sea convocado haciendo oficial que fue dado de alta por parte de los servicios médicos.

¿Cuántos goles suma JJ Macías con Chivas?

En su corta carrera, Macías suma 27 anotaciones con la camiseta de los tapatíos, haciéndose sentir en el arco rival desde que debutó en el 2017. Estuvo en la Perla Tapatía hasta el 2019 marcando siete tantos, después tuvo un paso por León y regresó del 2020 al 2021 donde anotó 16 goles, para marcharse ese mismo año al Getafe de España, pero volvió seis meses más tarde y en 2022 sumó otros cuatro goles antes de lesionarse.