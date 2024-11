José Juan Macías, canterano de las Chivas de Guadalajara finalmente se quedó sin entrenador en Santos Laguna por la reciente partida de Ignacio Ambriz de la dirección técnica, después de la pésima temporada que tuvieron en el Torneo Apertura 2024 al terminar en la última posición de la tabla general con apenas 10 unidades.

El delantero surgido del Rebaño Sagrado no ha tenido un buen primer torneo fuera de la Perla Tapatía, ya que apenas pudo jugar un par de partidos con los laguneros en la Liga MX y cobrar un penalti en la Leagues Cup, esto por sus problemas musculares que le derivaron un problema en el menisco de la rodilla derecha que lo llevó al quirófano.

JJ Macías reacciona a la salida de Ignacio Ambriz

Después de que se diera a conocer que Nacho Ambriz salió del banquillo de los laguneros el lunes pasado, apareció JJ Macías en sus redes sociales con un video donde luce parte de sus trabajos de rehabilitación, mientras los jugadores del equipo de Torreón ya están de vacaciones, pero el profesionalismo del joven atacante habla por sí mismo.

José Juan Macías sigue con su rehabilitación en Santos. FOTO: Instagram

Macías llegó a Santos por la buena relación que sostiene con Ambriz, quien en el 2019 lo llevó a León y el goleador vivió parte de sus mejores momentos en la Liga MX marcando 16 anotaciones que lo catapultaron como un artillero letal, por ello después de un año volvió a Chivas a petición de Amaury Vergara.

Ahora nuevamente se reencontraron en el conjunto santista, pero la realidad es que el estado físico de JJ Macías no ha sido el mejor desde el 2022 cuando se lesionó por primera vez los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, misma lesión de la cual recayó unos meses más tarde y estuvo parado casi un año y medio.

Guadalajara decidió venderlo a Santos porque el estratega Fernando Gago no lo tenía considerado en su cuadro principal y tampoco como la primera opción en el ataque. Sin embargo, tal parece que en esta negociación todos perdieron porque Macías no tuvo regularidad, el Rebaño tampoco ha encontrado a su goleador y la escuadra lagunera no tuvo los resultados esperados.