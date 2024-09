Para las Chivas de Guadalajara fue una grata sorpresa ver a Roberto Alvarado como titular con la Selección Mexicana en el partido amistoso frente a Canadá dentro de la Fecha FIFA la noche del martes, pues en los procesos anteriores pocas veces había tenido la posibilidad de arrancar un compromiso y mucho menos con la confianza que le otorgó Javier Aguirre.

El Rebaño Sagrado ha esperado algunos años que sus jugadores sean llamados en mayor medida al Tricolor y en esta ocasión con la llegada del Vasco Aguirre ese momento apareció, pues tanto Raúl Rangel, como el Piojo Alvarado y Alan Mozo vieron actividad en estos primeros duelos del experimentando entrenador en el banquillo.

En el encuentro contra Nueva Zelanda el Tala Rangel estuvo bajo los tres postes del Tri con una actuación destacada a pesar de que cuenta con pocos partidos en Primera División, pues cabe recordar que empezó su andar como titular en Chivas a partir del 2024 cuando llegó Fernando Gago a la dirección técnica.

Contra los canadienses el Vasco decidió dejar a Rangel en la banca, pero Roberto Alvarado estuvo desde el arranque del compromiso y fue uno de los jugadores más activos buscando el arco contrario, incluso tuvo en sus pies el tanto de la victoria, pero una mala recepción del esférico le impidió enfilarse al arco.

El Piojo fue titular con el Tri ante Canadá. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

En los minutos finales de un partido que se tornó trabado y con muchas faltas en el mediocampo para detener el juego, el Piojo recibió el balón desde campo propio de México, y con el área frente a sus ojos no pudo controlar de la mejor manera para dirigirse al la portería enemiga, dejando escapar una buena oportunidad de romper el cero en la pizarra.

Alan Mozo fue amonestado con dos minutos en la cancha

Por su parte, Alan Mozo se notó un tanto nervioso una vez que entró a la cancha, ya que apenas con dos minutos fue amonestado y en una jugada donde los canadienses buscaban acercarse a la portería de Luis Malagón, el defensor de Chivas no pudo cortar el balón demostrando que no estaba tan concentrado a la cancha, aunque al final la jugada no trascendió más.