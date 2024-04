En Guadalajara todo el mundo piensa en la próxima jornada del Clausura 2024 debido a que se enfrenta a Pachuca por la jornada 15. En medio de esto Chivas comienza a negociar los derechos de transmisión con Televisa y TUDN debido a que mejorarían la oferta, pero lo harían a costa de Cruz Azul.

Como se sabe, al Rebaño Sagrado se le acaba el contrato con la empresa de Emilio Azcárraga, por lo que buscaba generar un acuerdo con otra empresa. La que parecía que quería quedarse con los derechos televisivos era Amazon Prime pero en Estados Unidos debido a que consideran que es poco redituable en México.

Ante esta posición, todo indica que el Guadalajara volverá a sentarse con Televisa para llegar a un acuerdo. Es más, según lo informado por Kery Ruiz, el conjunto rojiblanco podría alcanzar una mejor paga anual que superaría a costa de la que recibe a Cruz Azul.

“Las Chivas no tienen una oferta real de Amazon. La oferta de Amazon es para quitarle los derechos a Telemundo en Estados Unidos”, comenzó el periodista en su canal de YouTube.

Chivas seguiría transmitiendo sus partidos por TUDN. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Chivas parece que no tiene muchas opciones. TUDN sigue negociando con el Rebaño Sagrado y estarían buscando juntar un poquito más de lana para que Chivas se siga quedando con TUDN y se pueda lograr la Liga unificada. Están tratando de conseguir más de lo que le pagan a Cruz Azul. A América le pagan 15 millones al año, a Cruz Azul 13 millones al años y a la Chivas le estaban pagando 10 millones. Por eso quieren que le paguen un poco más porque es más popular y genera más rating. En TUDN no lo vieron así, pero sigue en la negociación”.

Telemundo sigue firme con Chivas

Mientras se habla de la posible unión entre Amazón y Chivas, advierten que Telemundo se queda firme con los derechos televisivos. “Telemundo reacciona ante este rumor y están más que firme que nunca con Chivas. No hay ninguna posibilidad, con todo a que pueda haber cláusulas, pero el tema es que Telemundo va a continuar en las transmisiones para los Estados Unidos. Incrementarán su presencia con tecnología para tener mejores transmisiones. Si había alguna opción para que Chivas se desvinculara de Telemundo, no va a ocurrir”, expresó José María Garrido.

Y añadió: “Tengo entendido que las negociaciones con Amazon van por buen camino. Televisa no ha existido ninguna posibilidad de que hagan válida la cláusula de igualar y superarla por un peso, Televisa no la ha ejercido porque entienden que la oferta de Amazon es muy elevada, una cantidad que en Televisa no están al alcance de poder cubrirlo”.