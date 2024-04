Chivas piensa en Pachuca luego de que haya superado a Puebla por la jornada 14 del Clausura 2024. El Rebaño Sagrado viene de lograr su segunda victoria consecutiva tras ganar por 3-2 en el Estadio Akron.

En medio de esto, se da conocer que Chicharito no habría sido el único jugador del Guadalajara de fiesta tras la victoria ante la Franja. Dan a conocer los tres jugadores que se preparan para ver acción ante los Tuzos y revelan el motivo por el que Pocho Guzmán bajó su nivel.

Chicharito no fue el único de Chivas de fiesta

El sábado Chicharito Hernández anotó su primer gol desde que regresó al Guadalajara y luego se viralizó una imagen en la que estuvo de fiesta. Por otro lado, Jesús Bernal informó que no fue el único jugador que estuvo ahí y que la directiva tiene definida su postura al respecto.

“No hay reglamento que se haya roto porque los jugadores de Chivas recibieron libre desde la noche del sábado y hasta el lunes por la mañana. Resulta que Chivas gana el juego y la mayoría del equipo fue a un antro”, comentó. Y agregó: “El que sale en la foto solo es Chicharito, pero fue la mayoría del plantel a esta fiesta. En la directiva no están buscando ni sancionar, ni castigar a absolutamente a nadie, porque esto no se hizo en un momento inadecuado”.

Los jugadores que se preparan para jugar Chivas vs. Pachuca

Pável Pérez jugaría ante Pachuca. (Foto: Imago7)

Como se sabe el próximo sábado Chivas juega un partido clave ante Pachuca por la jornada 15 del Clausura 2024. Debido a esto, Fernando Gago prepara importantes cambios, por lo que Rodrigo Camacho informó que Carlos Cisneros, Raúl Castillo y Pável Pérez verían acción ante los Tuzos en Hidalgo.

Revelan el motivo del bajo nivel de Pocho Guzmán

Los últimos encuentros del Pocho Guzmán dejan mucho que desear debido a que estuvo lejos de su mejor nivel. Por otro lado, Alejandro Ramírez, periodista de TV Azteca, informó que su actualidad estaría relacionada a problemas personales. “Preguntando por qué no anda en buen nivel Víctor Guzmán. Trae un tema personal, me encantaría decir por qué y cómo, pero no soy quién para meterme en temas privados que no tienen que ver con cancha. Lo que sí puedo decir es que Pocho va poco a poco”, señaló en su canal de YouTube.

Y agregó: “Hay tema legal de por medio y se está buscando darle solución. La directiva lo está apoyando. Sí es preocupante la situación por todo lo que trae en muchas cosas que afecta directamente a su familia en algunos aspectos”.

¿Macías se iría por culpa de Fernando Gago?

José Juan Macías no está a gusto en Chivas porque Fernango Gago no lo tiene en cuenta, por lo que León estaría interesado en él. “José Juan Macías no la está pasando bien con el actual entrenador en términos futbolísticos (…) Los Martínez, que tienen un sentido muy oportuno del tacto humano (…) sabiendo que no la está pasando bien, ya habría tomado el teléfono para decirle: ‘espero que todo se mejore, si no te sientes a gusto, acuérdate que aquí es tu casa’. No hay una oferta en la mesa del Guadalajara o una propuesta de intercambio, nada”, informó César Huerta.

Y agregó: “¿Puede salir JJ de Chivas? Sí puede. Depende en gran medida es que continúe o no Fernando Gago. Si continúa en el plantel al término de este torneo, entonces sí hay una posibilidad importante de que Macías ‘necesito jugar’”.