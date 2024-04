Chivas está viviendo un resurgir en el Clausura 2024 gracias a la seguidilla de dos triunfos que le permiten seguir soñando con una posible clasificación directa a la Liguilla; sin embargo, la afición no está satisfecha con el rendimiento que ha mostrado Víctor Guzmán en el redil.

El Pocho ha ido de más a menos en el Guadalajara desde hace varios meses, en donde ha intentado recuperar su mejor versión futbolística, por lo que es el mejor goleador del Rebaño, aunque ha vuelto a ver afectado su nivel dentro del empastado y todo se debería a severos problemas personales.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que el futbolista y capitán del chiverío ha estado atravesando problemas que incluso son de índole legal, por lo que la institución tapatía comandada por Amaury Vergara lo está apoyando para que solucione sus problemas que están afectándole inclusive a nivel familiar.

“Preguntando por qué no anda en buen nivel Víctor Guzmán. Trae un tema personal, me encantaría decir por qué y cómo, pero no soy quién para meterme en temas privados que no tienen que ver con cancha. Lo que sí puedo decir es que Pocho va poco a poco.

“Hay tema legal de por medio y que está buscando darle solución. La directiva lo está apoyando. Sí es preocupante la situación por todo lo que trae en muchas cosas que afecta directamente a su familia en algunos aspectos”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El Pocho ya lo había revelado

Durante un podcast, Víctor Guzmán admitió que el segundo semestre con Veljko Paunovic tuvo una baja de juego debido a un problema personal que lo afectó anímicamente, por lo que todo indica que aún no logra solucionarlo.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca del Clausura 2024?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 se disputará el próximo sábado 13 de abril en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a dar inicio a las 17 horas, tiempo del centro de México.