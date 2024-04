La novela de José Juan Macías dentro de Chivas continúa dando de qué hablar debido a la falta de oportunidades que ha recibido el juvenil delantero con Fernando Gago en el banquillo, por lo que en el León ya le abrieron las puertas, aunque dentro del Rebaño no desean dejarlo ir.

El comunicador de As México, César Huerta, reveló pormenores que se han ido suscitando durante las últimas horas sobre el delantero del Guadalajara, en donde el Grupo Pachuca ya comenzó a tener acercamiento con él, pese a que la directiva del conjunto tapatío no tiene intención de desprenderse de él.

“José Juan Macías no la está pasando bien con el actual entrenador en términos futbolísticos (…) Los Martínez, que tienen un sentido muy oportuno del tacto humano (…) sabiendo que no la está pasando bien, ya habría tomado el teléfono para decirle: ‘espero que todo se mejore, si no te sientes a gusto, acuérdate que aquí es tu casa’. No hay una oferta en la mesa del Guadalajara o una propuesta de intercambio, nada.

“Por parte del Guadalajara me cuentan que de parte del club no hay interés de desprenderse del futbolista. Físicamente no está al cien por ciento todavía (…) Al técnico no le gusta en términos meramente futbolísticos, no hay un tema personal”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Es probable que JJ Macías salga de Chivas?

“¿Puede salir JJ de Chivas? Sí puede. Depende en gran medida es que continúe o no Fernando Gago. Si continúa en el plantel al término de este torneo, entonces sí hay una posibilidad importante de que Macías ‘necesito jugar’”, reveló el comunicador.

¿Por qué se podría marchar José Juan Macías de Chivas?

Aunque el delantero ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de trascender y ser campeón con el Guadalajara, sin embargo, ante la falta de posibilidades de jugar con Fernando Gago podría analizar otras opciones, en donde hay que recordar que en diciembre el León trató de sumarlo nuevamente a sus filas.