Los rumores de una probable alianza entre Chivas y Amazon Prime Video siguen incrementándose conforme avanzan los días, por lo que la cadena que distribuye los partidos del Rebaño en Estados Unidos, Telemundo, al fin habría dado a conocer su postura.

Desde hace varias semanas se reveló que el deseo de la cadena de streaming es transmitir los compromisos del Guadalajara en el vecino del norte; sin embargo, eso se complica debido a que en noviembre el chiverío extendió su acuerdo con Telemundo para que lo haga por los próximos años.

Sin embargo, Amazon trataría de asegurar los derechos de transmisión en México para posteriormente buscar el paquete de toda la Liga MX, la cual se negociaría en 2028, aproximadamente, por lo que las charlas entre esta compañía y Amaury Vergara, continúan.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que Telemundo incrementará su presencia en el chiverío y no habría posibilidad de romper el acuerdo, por que Amazon solamente transmitiría en México, al menos por ahora, decisión que pone a temblar a Televisa debido a que no podrían hacer válida la cláusula de renovación por no igualar la oferta de la empresa de streaming.

“Telemundo reacciona ante este rumor y están más que firme que nunca con Chivas. No hay ninguna posibilidad, con todo a que pueda haber cláusulas, pero el tema es que Telemundo va a continuar en las transmisiones para los Estados Unidos. Incrementarán su presencia con tecnología para tener mejores transmisiones. Si había alguna opción para que Chivas se desvinculara de Telemundo, no va a ocurrir.

“Tengo entendido que las negociaciones con Amazon van por buen camino. Televisa no ha existido ninguna posibilidad de que hagan válida la cláusula de igualar y superarla por un peso, Televisa no la ha ejercido porque entienden que la oferta de Amazon es muy elevada, una cantidad que en Televisa no están al alcance de poder cubrirlo”, explicó en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca del Clausura 2024?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 se disputará el próximo sábado 13 de abril en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a dar inicio a las 17 horas, tiempo del centro de México.