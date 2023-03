En las Chivas de Guadalajara hay una situación que no es cosa menor luego de haber sumado su tercera derrota consecutiva pese a que el encuentro frente a Pachuca el miércoles pasado no fue oficial y es que hay cierta preocupación en la institución por los acontecimientos que se han dado a lo largo del Torneo Clausura 2023 que también han terminado por afectar al equipo femenil en las últimas semanas.

En el Rebaño Sagrado han habido situaciones que no tienen muy contentos a los altos mandos, ya que las lesiones de Alexis Vega, José Juan Macias e Isaac Brizuela, solo por mencionar algunos de la larga lista de futbolistas ausentes durante varios partidos de este certamen, han sido el talón de Aquiles para una institución que no puede controlar la serie de futbolistas con problemas físicos que a la larga provocan malos resultados en la cancha.

Esta semana también se informó de un problema grave con una jugadora de Chivas Femenil y se trata de la guardameta Celeste Espino, quien sufrió una lesión en la rodilla izquierda: “La portera de Chivas Femenil presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo cual el día de hoy se le realizó una cirugía de reparación que resultó exitosa. El pronóstico para su vuelta a la competición es de 9 meses”.

La tragedia que preocupa a Chivas

Este tipo de problemas físicos se suman a la máxima goleadora de Guadalajara, Alicia Cervantes, quien tampoco ha podido ver actividad desde la Fecha 2 y este miércoles algunos pensaban que ya estaba lista para el Clásico Nacional, aunque realizó el viaje a la capital del país y se presentó en el Día de Medios, pero ni siquiera fue considerada por el técnico Juan Pablo Alfaro, por lo que sigue como la baja más sensible del equipo rojiblanco que busca pelear por el campeonato.

“Peeeero, lo malo es que en el equipo femenil se confirmó que esa misma lesión de J.J., solamente en la pierna izquierda, la sufrió la portera Celeste Espino, quien también estará fuera 9 meses. Por si fuera poco, en el Tapatío tampoco se han salvado de ese mal con la lesión de Luis Puente que no termina por dar ese brinco que se espera de él. En esta época de Chivas flacas en cuanto a delanteros, Puente es su principal opción en las Fuerzas Básicas, pero el jugador no cuaja por tantas lesiones. En pretemporada ya había sido tomado en cuenta por Veljko Puaunovic, estuvo bien los primeros dos meses en la Liga de Expansión y de ahí no ha pasado, aunado al retroceso con esta nueva lesión”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

