El mexicano Saúl Canelo Álvarez se ha encargado de causar gran expectativa por su próximo combate en suelo mexicano que se dará el 6 de mayo en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara que planean no tener que disputar la Reclasificación para que no coincida con el fin de semana cuando se realice la pelea frente al británico John Ryder.

Al inicio de esta semana se dieron a conocer los precios de las entradas para ver este choque de poder a poder en peso supermediano, donde el Canelo es amplio favorito para seguir como campeón, pero los costos se han ido elevando con el pasar de las horas, porque empezaron con un precio de 350 pesos y ahora ya rebasan los mil pesos estos boletos que eran los más accesibles en la página de Ticketmaster.

A partir de esta cantidad fueron aumentando el valor pasando por los 900, 2 mil, 3, mil 4 mil 500, 7 mil, hasta llegar a los 50 mil que eran los más costosos en la zona del ringside que es en las primera filas, sin embargo, a través de los portales oficiales de reventa dichos precios se han ido por las nubes y ahora el boleto más ostentoso vale alrededor de 74 mil pesos, creciendo casi en un 50% su valor real.

Aunado a ello, también se han ofrecido entradas en páginas de redes sociales donde se corre el riesgo de que sean falsos o que exista algún tipo de peligro para los aficionados al boxeo que desean asistir a este importante compromiso. Los tickets que estaban en un precio entre cuatro y siete mil pesos, en la reventa están entre los ocho mil y los 14 mil pesos, es decir, han aumentando en un 100%.

Los precios se han ido por las nubes para ver al gran boxeador mexicano. (Ticketmaster)

Los problemas para Chivas si no califica directo a Liguilla

Guadalajara tendrá algunos problemas en caso de que no termine la campaña regular entre los primeros cuatro sitios, ya que tendrá que jugar la Reclasificación que se disputará el mismo fin de semana que el Canelo Álvarez se suba al ring contra Ryder, por lo cual tendrían que cambiar de sede y sería el Estadio Jalisco donde celebrarían su partido para buscar un lugar a los Cuartos de Final, no obstante, la intención de la dirigencia es no tener que pasar por el Repechaje.

