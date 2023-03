Las Chivas de Guadalajara Femenil se medirán al América este viernes 24 de marzo en la cancha del Estadio Azteca dentro de una edición más del Clásico Nacional que tiene muchas cuentas pendientes para las rojiblancas, ya que el torneo anterior fueron eliminadas en casa por el acérrimo rival y eso ha aumentado el deseo de cobrar revancha, sobretodo porque salen como favoritas para el duelo correspondiente a la Jornada 11.

En el Día de Medios, que se realizó el miércoles en las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula, la capitana y máxima goleadora del Rebaño Sagrado, Alicia Cervantes dejó en claro que el único Clásico del futbol mexicano es el que sostienen ambos conjuntos que son los más grandes e importantes del país, a pesar de que en el estado de Nuevo León siempre han querido compararse por sus logros de los años recientes, pero la realidad es que el interés de la afición jamás estará a la altura de Chivas y Águilas.

“El Clásico es el de América y Chivas, porque los dos equipos son los más grandes de esta liga. Me ha tocado vivir también el regio, pero creo que no se vive una pasión como el América-Chivas, que me ha tocado en varias ocasiones vivirlo, entonces, para mí el Clásico de México es éste”, fue lo que comentó Licha en rueda de prensa, pero estas palabras no cayeron muy bien en algunos conductores de televisión.

En uno de los programas deportivos de Multimedios Televisión, el comentarista Luis Ibarra manifestó su malestar por las palabras de Licha, quien antes de llegar a Guadalajara tuvo un paso por Monterrey, el cual fue minimizado por este personaje, quien le recordó que nunca pudo ser titular y que por ello tuvo que ir a un “equipo chico como Chivas” para consagrarse, poniendo en evidencia la amargura que les provoca recordar que Rayadas y Tigres están muy lejos de provocar la misma expectativa que el Rebaño y las azulcremas.

“Debe tener cuidado con que mensaje comparte. En este rancho no pudo, fue eterna banca de Desirée Monsiváis. N este rancho usted nunca pudo quitarle el puesto a Desirée, en este rancho nunca jugó, en este rancho no pudo, por eso tuvo que ir a Chivas o América que son equipos pequeños’ en comparación con Rayadas y Tigres”, fue lo que comentó en el noticiero deportivo Luis Fernando Ibarra.

