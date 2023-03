Las Chivas de Guadalajara han vivido días difícil luego de perder ante el América en el Clásico Nacional el sábado pasado, ya que la alta expectativa que se había vivido previo al duelo ilusionó a los seguidores, quienes terminaron con la amargura de caer contra el acérrimo rival y de paso ceder puestos en la tabla de posiciones del cuarto al séptimo lugar, fuera de la zona de clasificación directa para la Liguilla del Torneo Clausura 2023.

No obstante, eso no fue todo lo que desencadenó el descalabro, también que la imagen pública de su mejor hombre de los años recientes como lo es Alexis Vega se viera deteriorada por asistir a una reunión con varias personas, aparentemente, horas después de haber sido derrotado en el Estadio Akron 4-2 en el compromiso más importante de temporada regular, pese a ello, todo indica que no habrá ninguna sanción para el Gru.

Y es que el futbolista de Chivas no estaba concentrado con el equipo, por lo que su tiempo libre lo puede destinar a cualquier actividad que bajo ninguna circunstancia afecte a la escuadra rojiblanca, pero es un hecho que la afición terminó muy molesta por las imágenes que se difundieron en redes sociales donde Vega luce sonriente, luego de hacer poco y nada en su partido de regreso a las canchas, tras estar lesionado desde la Fecha 12.

Los peores enemigos de los jugadores de Chivas

Sin embargo, esta no es la primera vez que aparecen este tipo de grabaciones circulando en la red, ya que anteriormente el mismo Alexis fue captado mientras convivía con Uriel Antuna donde se desató el apodo “Duo Tamarindo”, también por unos videos que supuestos amigos terminaron de difundir y hacerlos virales, lo que en aquel momento sí provocó una sanción por parte de la directiva porque fue durante la pandemia.

“Pero además de la falta de Vega, se dice que el festejo fue después de haber perdido el Clásico contra el América. Lo peor es que los futbolistas no han aprendido que sus “amigos”, los que comparten la fiesta con ellos, son sus peores enemigos”, fue parte de lo que publicó el diario El Universal, dejando en evidencia que son los mismos invitados a las celebraciones los que ventilan la vida privada de los futbolistas.

