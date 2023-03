En el Club Guadalajara no hay tiempo para lamentaciones, la realidad es que cayeron de manera humillante frente al acérrimo rival y ahora solo tienen que ver hacia adelante de cara al partido que divide al estado de Jalisco como lo es el Clásico Tapatío, su siguiente compromiso dentro del Torneo Clausura 2023 que se disputará el 1 de abril debido a que este fin de semana será Fecha FIFA y jugarán algunos duelos de preparación en Estados Unidos.

Desde este lunes el Rebaño Sagrado viajó a Estados Unidos donde sostendrá encuentros amistosos contra Pachuca el miércoles 22 de marzo a partir de las 20:30, horas tiempo del centro de México y el sábado 25 de marzo a las 18:30 horas, por ello la plantilla dirigida por Veljko Paunović convocó a varios elementos juveniles que buscarán ganarse un lugar en el primer equipo para las siguientes jornadas del campeonato mexicano.

El descalabro frente a las Águila no solo dejó a Chivas con las manos vacías en su propia casa, también les quitaron el orgullo nacional y de paso los mandaron hasta la séptima plaza de la competencia, ya que antes de este partido se encontraban een el cuarto lugar de la tabla general y después de celebrarse todos los juegos de la jornada cayeron tres lugares complicando el panorama para pensar en la clasificaicón directa a la Liguilla.

La buena noticia para Chivas antes del Clásico Tapatío

Pero no todo es malo para Guadalajara de cara a su siguiente compromiso que se disputará el sábado 1 de abril en el Estadio Jalisco frente a los rojinegros, ya que hay un factor clave que no se puede quedar de lado, pensando en que los rojiblancos vuelvan a la senda del triunfo y no solo es que han jugado mejor como visitantes en la temporada, donde suman cuatro triunfos a cambio solamente dos en el Gigante de Zapopan, pues también tienen nueve puntos de ventaja sobre los zorros y eso los obliga a no perder bajo ninguna circunstancia.

“Por ejemplo, si Atlas le empató al América y le ganó al Puebla, y Chivas perdió con Puebla y América, por consecuencia, los Rojinegros son superiores al Rebaño. Si hay algo cierto, es que al Clásico Tapatío le viene muy bien que, aunque en la clasificación efectivamente el que está arriba son las Chivas, con 21 puntos por 12 del Atlas, el momento anímico de los Rojinegros los pone a la altura de su archirrival, que recibió dos golpes fuertes. Mientras las Chivas andan en estado groggy, es decir, aturdido por la tunda que le dio el América, el Atlas está bien prendido, pero no dudo ni tantito que en la semana de Fecha FIFA, el buen Veljko Paunovic va a poner en cintura a sus Chivas y, seguramente, veremos un Clásico Tapatío muy intenso”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

