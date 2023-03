Los últimos dos torneos no ha habido la seguridad que se esperaba bajo los tres postes del Rebaño.

En el Club Guadalajara saben que la portería es una de las claves para cualquier equipo que aspire a lo más alto y aunque Miguel Jiménez ha cumplido en muchos partidos como el héroe para obtener puntos importantes, también es una realidad que ha cometido graves errores que un gran sector de la afición sigue sin olvidar.

El Rebaño Sagrado cayó en el Clásico Nacional ante América y aunque el Wacho no tuvo nada que ver en las anotaciones, también es una realidad que su labor tampoco contribuyó para evitar la goleada ni mucho menos para tratar de ordenar a una defensa que se vio superada desde el arranque del encuentro cediendo espacios que bien aprovecharon los capitalinos, sobretodo en la primera parte.

En este sentido, la realidad es que Jiménez no tiene mucha competencia en la banca de Chivas, ya que está de suplente José Rangel, un canterano que no ha debutado en un partido oficial de Liga MX y esto le resta la experiencia para meterle presión a un arquero de más de 30 años que en varios partidos no ha convencido del todo a un sector del público que ha pedido en diversas ocasiones que sea relegado a la banca, sin embargo, el técnico Veljko Paunovic le ha otorgado toda la confianza, al menos en este torneo.

Chivas irá por Carlos Acevedo para el Apertura 2023

De acuerdo a algunos reportes de TV Azteca, Guadalajara sigue pensando en el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo como su principal opción para reforzarse de cara a la próxima campaña, por lo que tendrá que pelear con las Águilas por sus servicios, pues los azulcremas también buscan un portero seguro bajo los tres postes.

“Carlos Acevedo, portero mexicano de 26 añosde edad, sería jugador de interés para dos de los clubes más mediáticos de la Liga MX. Además, en el pasado reciente, se ha revelado el interés que tienen clubes del futbol mexicano en el arquero de Santos Laguna; dentro de estos, Chivas y América”, fue parte de lo que publicó el citado medio y cabe recordar que Acevedo tiene contrato con los laguneros hasta 2027 y su carta un valor de cinco millones de euros.

