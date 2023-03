Para el Club Guadalajara será una prueba de fuego medirse al América en el Clásico Nacional en el partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 que se realizará en el Estadio Akron y para algunos comentaristas el nivel de juego de los rojiblancos no ha sido ta alto para tener 21 puntos y estar ubicados en el cuarto lugar de la tabla general, con muchas posibilidades de meterse a la Liguilla de manera directa.

El Rebaño Sagrado llega a este partido como favorito ante el buen nivel que ha desempeñado en la campaña luego de sumar seis victorias, tres empatas y dos descalabros, pero hay quienes no le dan crédito al trabajo del técnico, Veljko Paunović, quien en su primera campaña ha callado muchas bocas porque el director deportivo Fernando Hierro también fue muy criticado por la designación.

En este sentido, el comentarista de ESPN, José Luis Sánchez Solá, el Chelís ha menospreciado a lo largo de la semana en Futbol Picante el trabajo de Chivas en el torneo, asegurando que la única cualidad que tienen es correr todo el partido, ya que no les ve volumen de juego para competir contra América en el encuentro de este sábado que se realizará a partir de las 21:05, tiempo del centro de México.

“Chivas obviamente lo único que tiene son puntos, no tiene juego. Acabo de confirmar mi hipótesis con lo que hizo Atlas y lo que hizo Chivas la semana pasada contra el mismo rival (Puebla). No tienen juego, corren más que los que yo dirigía que era en lo que yo me basaba”, explicó el Chelís, comentarista de ESPN.

“Tiene más puntos que nivel futbolístico. Trabaja bien los partidos, juega bien por lapsos, no todo el partido juega bien. Guadalajara no tiene tanta calidad como América. América lleva 74 goles en torneo y medio”, comentó Héctor Huerta, mientras que Mario Carrillo también coincidido argumentando que “no se emocionen (Chivas), avientan la pelota para arriba y ahí van corriendo todos. No dan tres pases seguidos”.

