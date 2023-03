Las Chivas de Guadalajara llegan al Clásico Nacional en el mejor momento de los últimos años debido a la gran campaña en el Torneo Clausura 2023 que han realizado bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunović, quien los tiene colocados en el cuarto puesto de la clasificación general con 21 unidades, pero el funcionamiento ha venido de menos a más y este es el factor que América debería temer de cara al duelo que se disputará este sábado a partir de las 21:05, tiempo del centro de México.

Ricardo el Snoopy Pérez es uno de ls atacantes más recordados del Rebaño Sagrado en la década de los 80, pues fue cuando la rivalidad con los azulcremas se magnificó al grado de protagonizar tremendas peleas que terminaron con jugadores lastimados y suspendidos, por lo cual conoce de sobra lo que representa un Clásico donde el país se divide y más ahora que el buen momento de los rojiblancos los coloca como favoritos.

En este sentido, el ex delantero tapatío le advirtió al América que tenga miedo no de la posición en la tabla o de algún jugador en específico, sino de todo el trabajo colectivo que ha mostrado Chivas a lo largo de la campaña que lo tiene en la parte alta de la tabla general con muchas posibilidades de colarse a la Liguilla de manera directa: “América debería de tenerle miedo al grupo, a la forma en que Chivas ha jugado la temporada porque mejoró en la recepción, en el traslado y en las llegadas. Es cierto que aún hace falta porque hay jugadores que se tienen que poner las pilas, pero algunos han mejorado como los casos de Alan Mozo, el ‘Chicote’ Calderón, el ‘Pocho’ Guzmán que ha tenido buenos partidos, incluso, también mejoró (Roberto) Alvarado“, confesó el Snoopy en entrevista con el diario Esto.

"Chivas tiene mucho que dar y América se tiene que cuidar del funcionamiento, no de un sólo jugador, porque si empezamos a darle la responsabilidad a un jugador en particular, podría ser contraproducente porque no cualquiera lo puede agarrar. Chivas tiene que ganar estos partidos, sin importar la posición en la tabla general, son partidos a muerte, son encuentros que no se pueden perder andes bien, mal o regular. Lo único que debe de pensar Chivas es que son juegos a morir y saber que enfrentar este compromiso es una gran responsabilidad”, abundó Ricardo Pérez.

Chivas vs. América: ¿Cuándo, a qué hora y canales de transmisión del Clásico Nacional por la Fecha 12?

Las Chivas de Guadalajara sostendrán un importante duelo contra su acérrimo rival, el América el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en un compromiso correspondiente a la Fecha 12 que se celebrará en el Estadio Akron que tiene garantizado el lleno. El duelo será transmitido en vivo y en directo por televisión abierta en Canal 2 y en Azteca 7 para todo México y algunos lugares de Estados Undos, así como en la cadena Telemundo solo para la Unión Americana y en Rebaño Pasión no olvides que también tendremos todos los detalles.

