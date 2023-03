Chivas vs. América: Si vas a ir al Estadio Akron esto es lo más importante que debes saber

Para el Club Guadalajara no es cosa menor llegar con favorito al Clásico Nacional contra América, ya que desde hace casi seis años que no vencen al acérrimo rival en casa en un partido de liga, por tal motivo es un plus que se ubiquen en la parte alta de la tabla por encima del acérrimo rival que ha vivido varias dificultades a lo largo del Torneo Clausura 2023, sobretodo en la portería donde existen muchas dudas.

Al respecto, el Rebaño Sagrado se ha consolidado como uno de los equipos más regulares de la campaña favorecido por el gran nivel que han alcanzado tanto a nivel individual como colectivo, por ello marchan en cuarto lugar de la tabla general con 21 puntos y esto ha desatado la ilusión en el público rojiblanco por llevarse los tres valiosos puntos esta noche y también quedarse con el orgullo nacional.

Es una realidad que el duelo entre Chivas y América sigue siendo el compromiso más esperado por todos los seguidores, por mucho que haya otros duelos en otros estados del país que han querido ser encumbrados con una importancia que se queda muy corta en comparación con lo que representan los dos clubes más exitosos y populares del país, pero cuando los dos llegan en buen momento la algarabía aumenta de nivel y esto es lo que ha ocurrido en la semana previa al Clásico de Clásicos.

Chivas vs. América: Si vas al Akron esto es lo que tienes que saber

En el portal oficial de Guadalajara se publicaron algunas recomendaciones que no debes pasar por alto si es que eres uno de los afortunados con boleto en mano y el registro éxitos de tu Fan ID. Una de las invitaciones más destacadas es que los chivahermanos lleguen lo más temprano que les sea posible.

Las puertas del inmueble se abren a las 6 de la tarde. Evita el tráfico y disfruta la experiencia completa.

Desde las mismas 6 de la tarde, habrá activaciones y juegos de nuestros patrocinadores en las afueras del Estadio, donde podrás ganarte premios especiales.

Los patrocinadores se pusieron guapos y además de los premios habrá degustaciones para los aficionados que se acerquen.

EL LLAMADO. Un Campeón con el Guadalajara en el Apertura 2006 será el encargado de hacer El Llamado del Rebaño previo al silbatazo inicial. ¡Atento para demostrarte al rival que está en territorio de Chivas!

Tráete al estadio una bufanda o una bandera (SIN ASTA) de color rojo o blanco para así tapizar las tribunas del Estadio Akron con los sagrados colores de nuestra institución.

Disfruta del partido más importante del futbol mexicano en el estadio más hermoso del país.

