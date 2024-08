La casa del Club Guadalajara, el Estadio Akron será testigo del encuentro entre la Selección Mexicana y Estados Unidos el próximo 15 de octubre, durante la Fecha FIFA donde el conjunto nacional seguirá observando los futbolistas que entrarán en planes de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El cambio de timón en el Tricolor se debió a la falta de resultados en la pasada Copa América donde no pudieron avanzar de la fase de grupos, pero también por la carencia de liderazgo tanto dentro de la cancha como desde el banquillo con Jaime Lozano, quien dio muchas concesiones a los futbolistas que al final tampoco dieron resultados deportivos.

Por tal motivo, en la era del Vasco Aguirre se espera una disciplina mucho más dura y con jugadores convencidos de que se requiere de humildad y buena disposición para aportar sus mejores cualidades al combinado azteca, esto también para ofrecerle una nueva imagen del Tricolor a la afición que se ha visto decepcionada en los años recientes.

Lo que más preocupa en el México vs. Estados Unidos en el Estadio Akron

Y es precisamente este vínculo con el público es lo que se puede salir de control en cualquier momento en el Estadio Akron para el duelo ante las barras y las estrellaste 15 de octubre, ya que se corre el riesgo de que un mal partido genere malestar entre los asistencias quienes a su vez podrían lanzar el grito homofóbico que tantos problemas le ha causado a la Federación Mexicana de Futbol.

El Estadio Akron será testigo del juego del Tri el 15 de octubre. Foto: IMAGO7

“En las Chivas no ha sido la excepción al menos con aviso de veto. Esta situación se ha vuelto repetitiva cada vez que los aficionados quieren expresar su enojo de esta manera. Y recordemos que no solo en el historial está ese grito, también la simulación de un “mono” con el que insultaron a Julián Quiñones, y en donde la propia Concacaf condenó estos hechos”.

“Casualidad no debe ser que esto ocurra en nuestra plaza. No quiero ni imaginarme si el partido no se le da a México como se espera. Y esto de cara al Mundial, no pintaría nada bien porque los ojos de la FIFA están puestos en Guadalajara y en el País”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.