En el Club Guadalajara parece cuestión de tiempo para que se haga oficial su salida de Televisa en los siguientes meses y que se transmitan sus partidos en el Estadio Akron, de acuerdo a algunas versiones, por la plataforma Amazon, aunque hay situaciones que no han quedado muy claras.

El Rebaño Sagrado suma más de 30 años siendo televisado en sus duelos como local a través del consorcio de Chapultepec 18, ya que anteriormente era Imevisión, ahora TV Azteca, la empresa encargada de narrar los duelos de los rojiblancos con José Ramón Fernández y Emilio Fernando Alonso como sus principales relatores.

Pero en el transcurso de esta semana se habló de que Televisa ya no tiene la intención de seguirle pagando a la familia Vergara por los derechos de transmisión de las Chivas, simplemente por una cuestión financiera porque la compañía de Emilio Azcárraga no vive sus mejores momentos en cuestión económica.

La millonada que pagará Amazon a Chivas

Ahora bien, desde hace algunos años se ha especulado con que la plataforma de streaming Amazon tiene el deseo de hacerse cargo de los juegos de Guadalajara que se celebren en el Gigante de Zapopan, esto después del éxito que tuvieron cuando se lanzó la serie de Chivas.

Chivas cambiará de televisora en sus duelos como local. Foto/ Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

Por lo tanto, no ven como una mala idea desembalsar una fuerte calidad de dinero porque saben que también será redituable tener en su señal al equipo más importante del futbol mexicano y el más atractivo en cuestión publicitaria no solo en nuestro país, sino también en otras latitudes.

“Pues las Chivas están abiertas a escuchar ofertas y se dice que Amazon alista 20 millones de verdes al año para ofrecerle al Rebaño y llevárselo a su plataforma. Aunque lo negativo, como cada vez es más recurrente, que se acaban las opciones de ver futbol en televisión abierta. Y sin tener una buena señal de Internet, ese tipo de servicios de streaming luego suelen dar más dolores de cabeza de lo normal. Para los asiduos a ver películas o series, o realizar compras en dicha plataforma de Amazon, será una ganga ver ahí los partidos con suscripciones mensuales o anuales”, fue parte de lo publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.