Las llegadas de Fernando Hierro y Veljko Paunovic a Chivas han traído consigo una serie de cambios en cuanto al trabajo y visión dentro del club rojiblanco, por lo que están tratando de fortalecer al plantel desde las fuerzas básicas, por lo que el entrenador del Rebaño dejó en claro cuál es su objetivo con su joya: Yael Padilla.

El estratega serbio desea que el juvenil tenga la madurez para lidiar con la fama que implica el buen momento que vive tras dos partidos desde que debutó con la escuadra de la Perla de Occidente, en donde ha marcado gol frente al León y el Atlético de San Luis.

“Nadie resiste de pie cuando es arrollado por el tren de la fama. Es una gran cita del estimado Jorge Valdano, creo que está muy bien dicho, es una gran metáfora. En cuanto a nuestro jugador Yael, aquí lo intentamos proteger, pero tampoco hay que pensar que hay un enemigo ahí.

“Simplemente, creo que hay que ser muy sabio y muy habilidoso porque él tiene que disfrutar de su momento también. No hay que decirle no, no mires, no veas, no te expongas. Hay que darle obviamente herramientas para que pueda manejarse con esta situación porque todos hemos soñado llegar a debutar, marcar un gol y tener a toda la gente entusiasmada, convertirse en un pequeño ídolo en algún momento”, declaró en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Athletic de Bilbao?

Tras concluir con los primero tres duelos del Apertura 2023 y para mantenerse en ritmo de cara a la Leagues Cup, el Guadalajara enfrentará al conjunto español en la cancha del Estadio Akron el próximo domingo 16 de julio en punto de las 12 del día, tiempo del centro de México.