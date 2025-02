Hugo Camberos se ha convertido en la sensación dentro de Chivas debido a su gran nivel que ha demostrado pese a tener menos de 10 partidos en el primer equipo, por lo que la directiva rojiblanca estaría consciente de que necesitan blindarlo contractualmente.

El reportero de Tv Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que dentro de la cúpula del Rebaño estarían sorprendidos y complacidos con lo que ha demostrado el ‘príncipe’ durante sus primeros compromisos en el Máximo Circuito, por lo que estaría cerca de recibir una mejora contractual.

“A la directiva del Guadalajara también le ha hecho ruido el cómo se ha mostrado y que está avanzando muy rápido en su proceso. No ha desentonado de acuerdo a lo que ellos tenían como un elemento que pedía a gritos una oportunidad.

“Ha dado más de lo que pensaba, incluso no estaba calificado para ser un jugador prácticamente tomado en cuenta por el primer equipo. Ha sorprendido para bien y le ha valido que con el contrato con el que él llegó al primer equipo, ahora tenga liberados varios candados para que en automático pueda comenzar a cobrar.

“Con eso, en Guadalajara no basta. Tienen conocimiento del entorno porque les dicen que si no lo amarran como debe de ser, se lo pueden quitar. Se trabaja en un plan, para que el joven no vaya a perder el piso y hacerle un mejor contrato para amarrarlo con Guadalajara un buen tiempo (…) En el entendido de que si llegara una propuesta de Europa, tienen que ver las partes que sean beneficiadas y Chivas propondría, en un momento determinado, una parte proporcional del porcentaje para una próxima venta haya una ganancia para todas las partes”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.