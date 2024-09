Chivas no vive el mejor momento deportivo debido a que viene de caer contra Cruz Azul en un Apertura 2024 en el que no pudo lograr ninguna victoria importante luego de no haber superado a Toluca, América y Tigres, clubes que son candidatos al título. El pasado sábado se destapó que la Máquina quiere volver a fichar a Roberto Alvarado y esta es la postura del jugador ante su posible salida.

El Rebaño Sagrado tiene claro que hay jugadores que son claves mantener cuando el mercado nacional es muy cerrado para lograr alcanzar un fichaje importante que marque la diferencia en la Liga MX. Es decir, el resto de los equipos elevan la cotización de sus jugadores cuando el conjunto de Zapopan quiere fichar a uno de sus jugadores mexicanos.

De esta manera, cuando el pasado fin de semana se destapó que Cruz Azul buscaba volver a tener a Roberto Alvarado en su equipo la afición de Chivas se preocupó. No es para menos ya que el Guadalajara hoy cuenta con el futbolista más determinante del balompié nacional en su filas.

César Huerta, periodista de Diario As, trajo tranquilidad a todos los chivahermanos porque dio a conocer la postura que tiene el futbolista y el club una posible oferta del conjunto de la Noria. Según su reporte, tanto el jugador como el club no quieren saber nada para disolver el vínculo que tienen, salvo que llegue una oferta de Europa.

Piojo Alvarado no quiere salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En su informe, el reconocido periodista que cubre día a días explicó que el Rebaño Sagrado cumplió con una importante tarea al elevar la cláusula de salida en el futbol mexicano. Es decir, Chivas fijó su venta entre los 18 y 20 millones de dólares, de los cuales el 50% le pertenecerán a Cruz Azul. En otras palabras, la directiva realizó un negocio redondo.

Martín Anselmi quiere a Alan Mozo

Por otro lado, en el mismo reporte, César Huerta dio a conocer que a Martín Anselmi le gustaría tener a otro jugador del Rebaño Sagrado. “‘El Piojo si interesa, pero le gusta Mozo y le gusta mucho’. No más le platico eso. Le gusta y listo”, expresó ayer en su canal de YouTube dando a entender que por ahora solamente es un gusto del entrenador.