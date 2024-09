Cruz Azul estaría muy interesado con volver a contar con Roberto Alvarado. Martín Anselmi no solo quiere al Piojo, sino que además le gustaría contar una figura del Guadalajara. ¿Se lo llevan?

El último fin de semana surgió la fuerte versión de que Cruz Azul buscará volver a llevarse a Roberto Alvarado para el Clausura 2025. En medio de esta información destapan que a Martín Anselmi tiene gusto por varios jugadores de Chivas y que le encantaría tener entre sus filas a Alan Mozo. ¿Se lo lleva el próximo mercado de pases?

Mientras el Guadalajara enfrentaba a la Máquina Cementera, en TUDN dieron a conocer que el conjunto celeste quería volver a tener al Piojo. Según lo informado por Marco Cancino, el equipo de la Noria iría por él en el próximo mercado de pases.

César Huerta, reconocido periodista por cubrir a Chivas, confirmó esta información con diferentes fuentes, tanto del Rebaño Sagrado como de Cruz Azul. En un vivo en su canal de su canal de YouTube destacó que de momento solamente hay interés.

Por otra parte, en el mismo informe destacó que Martín Anselmi no solo le gustaría tener a Roberto Alvarado, sino que además a Alan Mozo. “‘El Piojo si interesa, pero le gusta Mozo y le gusta mucho’. No más le platico eso. Le gusta y listo”, comentó el periodista de Diario AS sobre el entrenador argentino.

Martín Anselmi quiere a Alan Mozo. (Foto: Imago7)

Cabe recordar que Chivas acaba de renovar el contrato de Alan Mozo hasta el 2028 tras su gran año con el Guadalajara. No hay que olvidarse que Javier Aguirre lo tuvo en cuenta en su última convocatoria para los amistoso que disputó la Selección Mexicana contra Nueva Zelanda y Canadá.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe dejar salir a Alan Mozo si llega una oferta de Cruz Azul? ¿Crees que Chivas debe dejar salir a Alan Mozo si llega una oferta de Cruz Azul? Sí, tiene que sacar una buena cantidad de dinero por él. ¡No! Es el mejor jugador que tenemos en esa posición. YA VOTARON 9 PERSONAS

¿A qué hora se juega Chivas vs Rayados de Monterrey?

Como se sabe, Chivas volverá a ver acción en el balompié mexicano el próximo sábado cuando enfrente a Rayados de Monterrey. El juego se disputará por la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX a las 21:05 del Centro de México y podrá verse solamente por Amazon Prime.