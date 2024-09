Chivas viene de caer contra Cruz Azul por 1-0 por la jornada nueve del Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Amaury Vergara vuelve a ser noticia al cuestionar el mal rendimiento de los fichajes que llevó adelante con el Guadalajara. ¿Mensaje para Chicharito Hernández?

A lo largo de los diferentes mercados de pases son contados los jugadores que llegaron y rindieron con regularidad en el Guadalajara. El único que podemos marcar que terminó dando los frutos esperados es Roberto Alvarado, quien acaba de renovar su vínculo hasta el 2028.

Amaury Vergara fue cuestionado la última semana por el mercado de pases del Rebaño Sagrado. En diálogos con Guardianes de la tradición, señaló que no realizaron buenas inversiones ya que arribaron jugadores que no terminaron de rendir.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo porque hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, expresó.

Amaury Vergara habló de los fichajes que llevó adelante. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice ‘ah, no quieres gastar dinero, te vale madre’. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo… porque también dicen ‘es que Amaury se mete’. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”. ¿Mensaje para Chicharito Hernández?

¿Por qué Chicharito Hernández no juega en Chivas?

Chicharito Hernández fue una de las grandes apuestas de la directiva para el 2024, pero no termina de tener los minutos esperados. Es más, la semana pasada se dio a conocer que nuevamente está lesionado y no verá acción en los próximos meses con el Rebaño Sagrado.