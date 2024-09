Chivas viene de caer frente a Cruz Azul por 1-0 en la jornada nueve del Apertura 2024 de la Liga MX. El equipo rojiblanco no pudo imponerse ante ninguno de los candidatos al título y el próximo sábado recibirá a Rayados de Monterrey.

En medio de una semana muy tensa, destapan que a Fernando Gago lo quieren para levantar a un gigante de Sudamérica. A su vez, afirman que Chicharito está arrepentido de jugar en el Rebaño Sagrado, mientras que el tiempo le dio la razón al entrenador argentino por no usar a José Juan Macías.

¿Fernando Gago se va a Boca Juniors de Argentina?

Fernando Gago es candidato a dirigir a Boca. (Foto: IMAGO7)

El Guadalajara no termina de dar un golpe sobre la mesa para posicionarse como candidato al título tras caer contra Cruz Azul. A pesar de la derrota contra la Máquina, desde Argentina ponen de candidato a Fernando Gago como nuevo entrenador de Boca Juniors, club en el que surgió y fue campeón.

¿Chicharito se arrepintió de jugar en Chivas?

Javier Hernández no termina de dar el nivel esperado y no para de caer de lesión en lesión desde su regreso al Rebaño Sagrado. A su vez, Cecilio de los Santos afirmó que Chicharito se arrepiente de haber vuelto a jugar con Chivas.

José Juan Macías y un triste presente en Santos Laguna

Fernando Gago no paró de recibir diferentes críticas por no haber utilizado a José Juan Macías. Sin embargo, el tiempo le dio la razón debido a que su triste presente está muy lejos de lo esperado con los Guerreros ya que no anota ni juega.

Antoni Briseño estalla en las redes sociales

Chivas jugó un aceptable encuentro contra Cruz Azul, pero terminó perdiendo por su falta de eficacia. Tras el encuentro Antonio Briseño fue uno de los pocos jugadores que dio la cara y ayer se cruzó en las redes sociales con un periodista.