Fernando Gago fue criticado por no usar a varias promesas. Una de ellas recibió una dura goleada en el extranjero.

Fernando Gago fue duramente criticado por no haberle dado lugar a Jesús Brígido en el primer equipo. Por otro lado, el jugador que salió a préstamo a San Antonio FC de Estados Unidos poco pudo hacer para no caer por goleada el pasado sábado. ¿El tiempo le dio la razón al argentino?

Uno de los grandes motivos por los que técnico sudamericano se encuentra en el Rebaño Sagrado era para trabajar y desarrollar a los jugadores que surgían en el primer equipo. Sin embargo, salvo Armando González, ninguno de los canteranos terminó de recibir una oportunidad o ganarse un lugar.

Uno de los jugadores que buscaba tener un lugar en el Guadalajara era Jesús Brígido, quien había sido promocionado al primer equipo con contrato profesional. Sin embargo, Veljko Paunovic y Fernando Gago no le terminaron dando más oportunidades para pelear por la titularidad.

De todas maneras, el tiempo comienza a darle la razón al argentino debido a que Jesús Brígido pasó de promesa a no marcar la diferencia en San Antonio FC. A pesar de que es titular, el elemento que pertenece al Rebaño Sagrado poco pudo hacer para evitar una dura derrota en Estados Unidos por 4-0 contra Phoenix Rising FC. Es más, en la segunda mitad fue suplantado.

Jesús Brígido fue titular en la goleada que recibió San Antonio FC.

Cabe destacar que su inicio en el futbol de la segunda división del país vecino había sido de la mejor manera debido a que lo hizo con un golazo desde afuera del área para igualar 1-1.

José Juan Macías y un triste presente en Santos Laguna

Fernando Gago no paró de recibir diferentes críticas por no haber utilizado a José Juan Macías. Sin embargo, el tiempo le dio la razón debido a que su triste presente está muy lejos de lo esperado con los Guerreros ya que no anota ni juega.