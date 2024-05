Después de una intensa y disputada eliminatoria, las Chivas de Guadalajara lograron dejar en el camino a los Diablos Rojos del Toluca para meterse en las semifinales del Clausura 2024. El Rebaño hizo valer la ventaja obtenida en el Estadio Akron y resistió fuera de casa para obtener la clasificación.

El duelo estuvo plagado de emociones, pues no fue fácil para Chivas sostener la ventaja. Uno de los responsables de esto fue Alexis Vega, quien insistió una y otra vez y jugó un buen partido, aunque finalmente no logró su cometido. Primero no pudo contra el Tala Rangel y luego sí convirtió pero vio como el gol era anulado a instancias del VAR.

Anteriormente, Vega también dejó en claro que jugaba un partido especial, pues tuvo varios encontronazos a lo largo del partido. Uno de ellos, y el más fuerte, fue contra Ricardo Marín, a quien atacó con fuertes palabras en pleno partido.

¡Ya suéltalo! La contundente respuesta de Ricardo Marín para Alexis Vega

La clasificación finalmente fue rojiblanca y Ricardo Marín no se tardó en compartir su alegría en redes sociales. El 4K publicó poco después de terminado el encuentro y le dejó un claro dardo a Alexis Vega: “La grandeza se impuso… Claro, no todos pueden ser parte”, dijo en alusión al exdelantero rojiblanco, con el que compartió durante un semestre.

La publicación de Ricardo Marín.

Marín tampoco ocultó su alegría por la clasificación de Chivas, pues agregó: “Vamos hermanos! Estamos en semifinales! Elijo creer! Dale Rebaño!”, visiblemente eufórico por el pase a la próxima instancia del Clausura 2024.

Afición se lanza contra Alexis Vega