El Rebaño finalmente no se decantará por la alternativa del entrenador uruguayo. Tras algunas pláticas, hubo algo que no convenció a la directiva rojiblanca.

Luego de que Fernando Gago dejara de ser el entrenador de Chivas, uno de los primeros nombres que surgió como posible reemplazo fue el de Robert Dante Siboldi. El uruguayo, que se encuentra sin trabajo desde su salida de Tigres UANL, fue incluso uno de los candidatos que mayor consenso generó entre los aficionados rojiblancos.

Siboldi contaba con el antecedente de haber sido campeón con Tigres tras asumir en pleno torneo, como reemplazo de Diego Cocca. Justamente, el exportero le ganó la final a Chivas y ahora, en un escenario similar, era una opción lógica y accesibles, pues él mismo reconoció el interés de dirigir al Rebaño.

Siboldi no será el DT de Chivas: Amaury lo descartó porque exigía refuerzos

Tras confirmar a Arturo Ortega como entrenador interino, en reemplazo de Gago, el Rebaño dejó en claro que se tomará su tiempo para elegir al nuevo estratega. Pero ya es un hecho que Robert Dante Siboldi no será el timonel rojiblanco, pues su opción ya no corre para la directiva, que sí consideró dejarlo hasta la finalización del Apertura 2024.

Según información de César Huerta en su canal de Youtube, el motivo que fue decisivo para descartar a Siboldi fue el de que este pidiera la llegada de tres o cuatro fichajes. Aunque no se llegó a hablar de nombres ni de montos, ese tipo de perfil no es el que estaría buscando Chivas de cara a los próximos años.

No queda claro si Amaury Vergara y compañía descartan a Siboldi porque las finanzas no son positivas en estos momentos, o si es que simplemente no contemplan la inversión como necesaria para el actual proyecto deportivo. Lo cierto es que aunque hubo pláticas y fue un nombre sugerido por Alejandro Manzo, la opción del uruguayo ya no corre.

¿Y Gerardo Espinoza? Chivas trabaja con hermetismo en la búsqueda del nuevo DT

El otro gran candidato que hasta parecía tener todo acordado es Gerardo Espinoza. Sin embargo, tal es el hermetismo en la dirigencia rojiblanca que han trascendido versiones diferentes: una sugiera que “El Loco” sigue siendo opción junto a otros dos estrategas europeos, pero también hay quienes dicen que la directiva prefería a Espinoza más como interino que como opción a largo plazo, por lo también habría perdido terreno en la lucha por el banquillo del Rebaño.